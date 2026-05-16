raccolta rifiuti Andria
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Enti locali

Raccolta differenziata, pubblicato l’Avviso a favore dei Comuni virtuosi per il potenziamento del servizio

La Regione ha stanziato 4 mln di euro, finanziati attraverso economie di bilancio nell’ambito dell’Azione 6.1 del POC Puglia 2014-2020

Puglia - sabato 16 maggio 2026 5.10 Comunicato Stampa
E' stato pubblicato ieri sul BURP n. 38 del 14/05/2026 l'"Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento dei sistemi di raccolta differenziata", destinato ai 110 Comuni pugliesi che, nel 2025, hanno raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari o superiore al 70% (riferimento Determina Dirigenziale della Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica del 31 marzo 2026, n. 115).

A loro disposizione, con l'obiettivo di consolidare i risultati ottenuti e migliorare ulteriormente i servizi di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, la Regione ha stanziato 4 milioni di euro, finanziati attraverso economie di bilancio nell'ambito dell'Azione 6.1 del POC Puglia 2014-2020.
"Questo Avviso si inserisce in una strategia di premialità rivolta alle amministrazioni più virtuose e mira a incentivare modelli sempre più efficienti e innovativi di gestione ambientale – ha detto l'assessore regionale all'Ambiente e al Clima -. Attraverso il potenziamento dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e la valorizzazione delle pratiche di recupero e riuso, la Regione Puglia punta anche a rafforzare il proprio impegno a favore dell'economia circolare."
Gli interventi ammissibili riguardano il rafforzamento strutturale e tecnologico dei sistemi di raccolta differenziata, attraverso l'acquisto di isole ecologiche informatizzate (eco-isole smart), nonché la fornitura di attrezzature, dotazioni e arredi funzionali al miglioramento dei servizi di igiene urbana.
Ogni Comune potrà presentare una sola proposta progettuale, completa di istanza di finanziamento e relativi allegati, a partire dal 15 maggio 2026 e fino alle ore 23:59 del 15 giugno 2026. Il contributo concedibile varierà da un minimo di 30 mila euro a un massimo di 500 mila euro, in relazione alla popolazione equivalente del Comune richiedente. La procedura valutativa sarà a "sportello".

Le candidature dovranno essere sottoscritte digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Ente e trasmesse esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

Le operazioni finanziate dovranno essere concluse entro il 31 dicembre 2026, termine ultimo di ammissibilità della spesa previsto dal Programma POC Puglia 2014-2020.

L'Avviso è consultabile al seguente link:
https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/2793627/DET_156_6_5_2026.pdf/e86941ff-1428-0686-7dfe-5425aee3821c?version=1.0&t=1778774065639
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