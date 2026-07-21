olio d'oliva ed ortofrutta pugliese
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Territorio

Consorzi di tutela DOP e IGP di Puglia: pubblicato l'Avviso per il sostegno alla promozione e valorizzazione

La dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso ammonta a 90.000 euro

Puglia - martedì 21 luglio 2026 5.08 Comunicato Stampa
Prosegue il percorso della Regione Puglia a sostegno delle produzioni agroalimentari di qualità e dei soggetti che ogni giorno ne custodiscono identità, valore e competitività. È stato approvato l'Avviso pubblico destinato ai Consorzi di tutela pugliesi delle produzioni DOP e IGP, finalizzato a sostenere interventi di diffusione della conoscenza, promozione, valorizzazione e tutela delle eccellenze agroalimentari regionali.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito del "Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare – Triennio 2024-2026" e rappresenta un tassello concreto della strategia regionale utile a rafforzare il sistema delle produzioni certificate, sostenendo il ruolo dei Consorzi quali strumenti di aggregazione delle imprese agricole, di tutela delle produzioni e di promozione dei territori.

"I Consorzi di tutela rappresentano uno degli strumenti più efficaci per rafforzare la competitività delle nostre produzioni di qualità e accompagnare le imprese agricole sui mercati – ha ricordato l'assessore regionale all'Agricoltura e allo Sviluppo rurale, Francesco Paolicelli -. In Puglia disponiamo di un patrimonio straordinario, con 22 Consorzi attivi nei comparti agroalimentare e vitivinicolo che custodiscono denominazioni di eccellenza, identità territoriali e competenze costruite nel tempo. È un sistema che ha già dimostrato il proprio valore, ma che ha ancora enormi potenzialità da esprimere, per essere al pari delle grandi realtà italiane.
Con questo Avviso vogliamo garantire continuità alle attività di promozione, valorizzazione e tutela svolte dai Consorzi, sostenendo il loro ruolo di aggregatori delle imprese e di protagonisti dello sviluppo delle filiere certificate. Investire nei Consorzi significa investire nella capacità delle aziende pugliesi di fare rete, costruire strategie comuni, rafforzare il posizionamento delle nostre DOP e IGP e raccontare al mondo il valore della qualità pugliese.

La sfida dei prossimi anni è far crescere ulteriormente il sistema delle indicazioni geografiche pugliesi, aumentando la capacità di fare promozione, innovazione e internazionalizzazione. La Puglia possiede tutte le caratteristiche per diventare un punto di riferimento nazionale ed europeo nel settore delle produzioni certificate: la qualità delle nostre produzioni è indiscutibile, ora dobbiamo valorizzarla sempre di più attraverso un sistema dei Consorzi forte, moderno e capace di lavorare in rete".

L'Avviso si colloca inoltre nel percorso avviato con l'attuazione della Legge regionale n. 9 del 19 febbraio 2024, che ha istituito il Tavolo permanente del partenariato territoriale delle comunità dell'agroalimentare, della cultura del cibo e del suo territorio, coordinato da Gerardo Centoducati.
La dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso ammonta a 90.000 euro, di cui 50.000 euro relativi all'annualità 2026 e 40.000 euro derivanti da risorse residue dell'annualità 2025. Le risorse saranno ripartite tra i progetti ammessi a finanziamento, garantendo continuità operativa e gestionale ai Consorzi di tutela dei vini e dei prodotti agroalimentari DOP e IGP con sede legale in Puglia.
L'avviso pubblico e la piattaforma per caricare i progetti, entro le 23.59 del 28 agosto 2026, sono disponibili a questo link https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura/-/avviso-pubblico-lettera-b.2-2026-interventi-per-la-diffusione-della-conoscenza-promozione-valorizzazione-e-tutela-dei-prodotti-di-eccellenza-regionali-relativi-ai-consorzi-di-tutela-pugliesi-delle-dop-e-igp?redirect=%2Fweb%2Fagricoltura
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