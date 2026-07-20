villa comunale
villa comunale
Commento

Di Lorenzo, indici boschivi in Puglia: "Dati sconfortanti. Manca una vera strategia di rimboschimento"

"Tutelare le aree agricole di pregio (E3) e ripristinare il patrimonio pubblico, stop ai progetti-farsa del PNRR"

Andria - lunedì 20 luglio 2026 17.25
"Indici boschivi in Puglia: dati sconfortanti. Manca una vera strategia di rimboschimento". Sul punto interviene Michele Di Lorenzo, referente regionale Forum Ambientalista e consigliere comunale di Andria
"La recente deliberazione della Giunta regionale pugliese dello scorso 14 luglio, non ancora pubblicata ma anticipata in un'analisi del giornalista Fabio Modesti (www.fabiomodesti.it), fotografa una realtà drammatica per il nostro territorio: la Puglia soffre di un cronico e gravissimo deficit di copertura boschiva a cui si lega il grave fenomeno dei roghi estivi, come dimostrano gli incendi nel territorio di Minervino Murge di questi giorni.
L'approvazione degli "indici boschivi comunali" rivela numeri che non lasciano spazio a interpretazioni e che dovrebbero costituire un bagaglio di conoscenza obbligatorio per le pianificazioni urbanistiche.
I dati emersi dal web GIS regionale sono impietosi. Bari tocca il fondo con un misero 0,45% di superficie boscata (appena 52 ettari). Ma a preoccupare profondamente il Forum Ambientalista Puglia è la situazione nelle province di Bari e della Bat (Barletta-Andria-Trani). In quest'area, persino il dato di Andria, che con il suo 4,95% di indice boschivo (1.975 ettari) risulta il "migliore" tra i capoluoghi storici della zona, appare in realtà ben poca cosa. Di fronte all'enorme e sterminata estensione del territorio agricolo andriese e limitrofo, una percentuale inferiore al 5% certifica la quasi totale assenza di infrastrutture forestali.
"Non possiamo consolarci con il primato di Andria quando la realtà ci dice che l'enorme distesa agricola della Bat e della terra di Bari è stata storicamente privata della sua componente forestale e della biodiversità. Quello che serve è una visione politica d'insieme, radicalmente opposta a quella attuale."
Come Forum Ambientalista Puglia denunciamo con forza la totale assenza di una strategia di vero rimboschimento. A questo proposito, serve la massima attenzione: stiamo assistendo a uno spreco strabiliante di soldi pubblici attraverso i fondi PNRR, intercettati per finanziare progetti folli di forestazione urbana e periurbana. Interventi calati dall'alto, privi di senso ecologico, che si traducono spesso in migliaia di piantine destinate a morire nel giro di pochi mesi per totale mancanza di irrigazione e cure. Piantare alberi non è un'operazione di marketing o un modo per "svuotare i capitoli di spesa".
Per queste ragioni, il Forum chiede un netto cambio di rotta basato su tre pilastri:
Rimboschimenti mirati e duraturi: Ogni intervento deve prevedere l'uso esclusivo di specie native (autoctone), ma soprattutto deve essere guidato da una estrema cura progettuale e manutentiva. Senza un piano di cura pluriennale che garantisca l'attecchimento delle piante, qualunque progetto è solo fumo negli occhi e danno erariale.
Tutela delle aree di pregio agricolo (E3): In zone cruciali come l'area del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, Castel del Monte, contrada Finizio e le zone classificate come E3 (agricole di pregio) devono essere rigidamente protette da speculazioni energetiche e frammentazione.
Promozione del ripristino ambientale pubblico: Chiediamo che si sviluppi una vera cultura del ripristino in tutte le aree di proprietà pubblica, strappandole all'abbandono o alla cementificazione per restituirle alla natura.
Chiediamo alla Regione Puglia e ai sindaci della Bat e del barese un tavolo di confronto immediato: la forestazione rurale e urbana va fatta con rigore scientifico e cautela, non per fare greenwashing con i fondi europei".
  • verde pubblico
  • Forum Ambientalista Puglia
Oltre 800 ettari in fumo sulla Murgia minervinese: indagano i Carabinieri forestali di Altamura e di Andria
20 luglio 2026 Oltre 800 ettari in fumo sulla Murgia minervinese: indagano i Carabinieri forestali di Altamura e di Andria
Da stasera fino a domani mattina per lavori sulla A14, chiuso il tratto compreso tra Trani e Andria-Barletta
20 luglio 2026 Da stasera fino a domani mattina per lavori sulla A14, chiuso il tratto compreso tra Trani e Andria-Barletta
Altri contenuti a tema
“Foreste di Puglia”, cresce la risposta dei territori: 13 progetti presentati dalla Bat Enti locali “Foreste di Puglia”, cresce la risposta dei territori: 13 progetti presentati dalla Bat Oltre 10,3 mln di euro per nuovi boschi, arboricoltura e sistemi agroforestali per tutta la Regione
Clima: più alberi in città aiutano ad abbassare le temperature fino a 1,5 gradi Attualità Clima: più alberi in città aiutano ad abbassare le temperature fino a 1,5 gradi E nella classifica ISTAT pubblicata da Coldiretti, Andria resta la cenerentola della Puglia per dotazione di verde urbano per abitante
Villa Comunale, nuova vita per il polmone verde di Andria Vita di città Villa Comunale, nuova vita per il polmone verde di Andria Il commento dell'Assessore Losappio: "Confidiamo nella collaborazione dei cittadini"
Una serata all'insegna del divertimento al parco Lubich ad Andria Eventi e cultura Una serata all'insegna del divertimento al parco Lubich ad Andria Appuntamento il 15 giugno per una serata pensata per tutta la famiglia
Parco di via Dante Di Nanni: urgono interventi di bonifica di quel che rimane dell'area verde Vita di città Parco di via Dante Di Nanni: urgono interventi di bonifica di quel che rimane dell'area verde I residenti della zona del quartiere di Santa Maria Vetere denunciano anche l'inciviltà che la fa da padrona
“Tragedia sfiorata” in piazza Cappuccini per caduta ramo di palma. Ass. Losappio: «Fake news che crea solo allarmismo» Attualità “Tragedia sfiorata” in piazza Cappuccini per caduta ramo di palma. Ass. Losappio: «Fake news che crea solo allarmismo» «Il ramo in questione – spiega l’Assessore all’Ambiente Savino Losappio – era attenzionato da tempo dall’Ufficio Ambiente»
Verde urbano, avviato un censimento per il monitoraggio digitale Vita di città Verde urbano, avviato un censimento per il monitoraggio digitale L'intervento mira a trasformare l'emergenza in programmazione
Cimitero di Andria sempre più green anche con le nuove alberature Vita di città Cimitero di Andria sempre più green anche con le nuove alberature Musica sacra accompagna i visitatori in questo luogo fatto di ricordi e di preghiera
Emergenza caldo nei cantieri,  l’Ordine degli Ingegneri Bat in campo per proteggere i lavoratori
20 luglio 2026 Emergenza caldo nei cantieri,  l’Ordine degli Ingegneri Bat in campo per proteggere i lavoratori
Convocato per giovedì 23 luglio il Consiglio comunale ad Andria
20 luglio 2026 Convocato per giovedì 23 luglio il Consiglio comunale ad Andria
Zecche e zanzare, l'Asl Bt richiama alla prevenzione: «Proteggersi dalle punture riduce il rischio di malattie infettive»
20 luglio 2026 Zecche e zanzare, l'Asl Bt richiama alla prevenzione: «Proteggersi dalle punture riduce il rischio di malattie infettive»
Canale Ciappetta-Camaggio, Vurchio: “Primo passo importante. Ora cronoprogramma”
19 luglio 2026 Canale Ciappetta-Camaggio, Vurchio: “Primo passo importante. Ora cronoprogramma”
La Corte Costituzionale ferma l'installazione degli impianti fotovoltaici sul suolo agricolo
19 luglio 2026 La Corte Costituzionale ferma l'installazione degli impianti fotovoltaici sul suolo agricolo
“Mariano-Fermi” e Manzoni Sport: la pallavolo illumina la "scuola aperta "
18 luglio 2026 “Mariano-Fermi” e Manzoni Sport: la pallavolo illumina la "scuola aperta"
Stato di agitazione dell'Avvocatura del Circondario del Tribunale di Trani
18 luglio 2026 Stato di agitazione dell'Avvocatura del Circondario del Tribunale di Trani
Questa sera Santa Messa per le vittime del disastro ferroviario
18 luglio 2026 Questa sera Santa Messa per le vittime del disastro ferroviario
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.