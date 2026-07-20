Di Lorenzo, indici boschivi in Puglia: "Dati sconfortanti. Manca una vera strategia di rimboschimento"

"Indici boschivi in Puglia: dati sconfortanti. Manca una vera strategia di rimboschimento". Sul punto interviene Michele Di Lorenzo, referente regionale Forum Ambientalista e consigliere comunale di Andria

L'approvazione degli "indici boschivi comunali" rivela numeri che non lasciano spazio a interpretazioni e che dovrebbero costituire un bagaglio di conoscenza obbligatorio per le pianificazioni urbanistiche.

I dati emersi dal web GIS regionale sono impietosi. Bari tocca il fondo con un misero 0,45% di superficie boscata (appena 52 ettari). Ma a preoccupare profondamente il Forum Ambientalista Puglia è la situazione nelle province di Bari e della Bat (Barletta-Andria-Trani). In quest'area, persino il dato di Andria, che con il suo 4,95% di indice boschivo (1.975 ettari) risulta il "migliore" tra i capoluoghi storici della zona, appare in realtà ben poca cosa. Di fronte all'enorme e sterminata estensione del territorio agricolo andriese e limitrofo, una percentuale inferiore al 5% certifica la quasi totale assenza di infrastrutture forestali.

"Non possiamo consolarci con il primato di Andria quando la realtà ci dice che l'enorme distesa agricola della Bat e della terra di Bari è stata storicamente privata della sua componente forestale e della biodiversità. Quello che serve è una visione politica d'insieme, radicalmente opposta a quella attuale."

Come Forum Ambientalista Puglia denunciamo con forza la totale assenza di una strategia di vero rimboschimento. A questo proposito, serve la massima attenzione: stiamo assistendo a uno spreco strabiliante di soldi pubblici attraverso i fondi PNRR, intercettati per finanziare progetti folli di forestazione urbana e periurbana. Interventi calati dall'alto, privi di senso ecologico, che si traducono spesso in migliaia di piantine destinate a morire nel giro di pochi mesi per totale mancanza di irrigazione e cure. Piantare alberi non è un'operazione di marketing o un modo per "svuotare i capitoli di spesa".

Per queste ragioni, il Forum chiede un netto cambio di rotta basato su tre pilastri:

Rimboschimenti mirati e duraturi: Ogni intervento deve prevedere l'uso esclusivo di specie native (autoctone), ma soprattutto deve essere guidato da una estrema cura progettuale e manutentiva. Senza un piano di cura pluriennale che garantisca l'attecchimento delle piante, qualunque progetto è solo fumo negli occhi e danno erariale.

Tutela delle aree di pregio agricolo (E3): In zone cruciali come l'area del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, Castel del Monte, contrada Finizio e le zone classificate come E3 (agricole di pregio) devono essere rigidamente protette da speculazioni energetiche e frammentazione.

Promozione del ripristino ambientale pubblico: Chiediamo che si sviluppi una vera cultura del ripristino in tutte le aree di proprietà pubblica, strappandole all'abbandono o alla cementificazione per restituirle alla natura.

Chiediamo alla Regione Puglia e ai sindaci della Bat e del barese un tavolo di confronto immediato: la forestazione rurale e urbana va fatta con rigore scientifico e cautela, non per fare greenwashing con i fondi europei".