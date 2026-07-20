Dipartimento di prevenzione della Asl Bt
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Attualità

Zecche e zanzare, l'Asl Bt richiama alla prevenzione: «Proteggersi dalle punture riduce il rischio di malattie infettive»

Particolare attenzione per bambini, anziani, persone fragili e immunodepresse

Andria - lunedì 20 luglio 2026 7.26
Con la stagione estiva cresce anche il rischio di esposizione a zanzare, zecche e altri vettori in grado di trasmettere malattie infettive all'uomo e agli animali. Per questo l' Ufficio Igiene del Dipartimento di Prevenzione della Asl Bt, invita la cittadinanza ad adottare semplici ma efficaci misure di prevenzione personale e ambientale per limitare il rischio di punture e morsi.

Le categorie maggiormente esposte alle possibili complicanze sono i bambini, gli anziani, le persone affette da patologie croniche, i pazienti oncologici e chi presenta un sistema immunitario indebolito.
Tra le principali malattie trasmesse dalle zanzare figurano West Nile, Chikungunya, Dengue, Malaria, Febbre Gialla e Zika, mentre le zecche possono essere responsabili della trasmissione della Borreliosi di Lyme, delle Rickettsiosi e dell'encefalite da zecche (TBE).

L'Asl Bt ricorda che è possibile ridurre significativamente il rischio seguendo alcune regole di profilassi, come utilizzare repellenti, indossare abiti adeguati nelle aree verdi, eliminare i ristagni d'acqua dove le zanzare possono riprodursi e controllare accuratamente il corpo dopo escursioni o passeggiate in zone boschive o erbose.

Per ulteriori informazioni e consigli utili sulla prevenzione delle arbovirosi e delle malattie trasmesse da vettori è possibile consultare i materiali informativi messi a disposizione dalla Regione Puglia.
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