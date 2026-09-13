Formazione e Lavoro
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Attualità

“WorkUP” sull'occupazione: edilizia e servizi turistici in testa alla richiesta di personale 

Avviso ASMEL per la creazione di 39 elenchi di idonei per assunzioni a tempo indeterminato e determinato presso i Comuni aderenti

Puglia - domenica 13 settembre 2026 5.48 Comunicato Stampa
Nella nuova edizione di WorkUP si evidenzia il cambio di rotta legato alla conclusione della stagione estiva e alla ripresa lavorativa legata ai comparti del settore primario (agricoltura) e secondario, in particolare quello edilizio e manifatturiero.

Il confronto tra i dati di rilevazione del 28 agosto (242 unità totali) e quelli aggiornati al 10 settembre (492 unità totali) evidenzia un significativo aumento della richiesta di personale da parte delle imprese delle province di Bari, BAT e Foggia.

Nello specifico, Costruzioni, Impianti e Immobiliare fa registrare la crescita più marcata, passando da 24 a 115 posizioni (+91 unità rispetto alla precedente rilevazione), diventando il primo settore per posizioni richieste dalle aziende del territorio.

Raddoppiano i posti nei Servizi turistici, culturali e ristorazione (da 37 a 76, +39 unità) e quadruplicano nel settore agricolo (da 13 a 50, +37 unità) con l'intensificarsi delle attività legate alla vendemmia e alla raccolta di prodotti ortofrutticoli.

All'interno di WorkUP sono disponibili le proposte targate #mareAsinistra, dedicate alla strategia regionale della Regione Puglia per l'attrazione, la valorizzazione e il rientro dei talenti sul territorio.

Nella sezione Concorsi e selezioni, si segnalano
  • Maxi Avviso Asmel 2026 per la formazione e aggiornamento di 39 elenchi di Idonei alle assunzioni negli Enti Locali;
  • Concorso pubblico su base territoriale per il reclutamento di 882 unità di personale con il profilo di Specialista tecnico, Dipartimento delle politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tutti i requisiti e le modalità di candidatura sono riportati nella sezione dedicata di WorkUP.

Settembre segna anche la ripresa degli eventi con le seguenti iniziative in programma:
  • Recruiting Day dedicato alla ricerca di personale qualificato alta cucina in programma martedì 15 settembre, dalle 9:00 alle 12:00 presso la sede del Centro per l'impiego di Bari (via Niceforo 1,3). Per partecipare è necessario candidarsi alle offerte di lavoro qui
  • ICT JOB DAYS Recruiting Week 2026 settimana di colloqui con imprese del mondo digitale, in programma dal 21 al 25 settembre.
Tutte le informazioni sono disponibili qui.
  • SPAZIO RECRUITING organizzato da ARPAL Puglia nell'ambito di GrandApulia Recruiting Week che si svolgerà dal 21 al 25 settembre presso il Centro commerciale GrandApulia di Borgo Incoronata a Foggia. Tutti i dettagli sull'evento sono presenti qui.

Su WorkUP è presente anche lo spazio rivolto alla mobilità in Europa con 136 posizioni aperte selezionate dagli assistenti EURES Regione Puglia, la rete europea dei servizi per l'impiego.

La sezione dedicata del report indirizza al portale EURES da cui è possibile avanzare le proprie candidature.

WorkUP è consultabile al link https://www.calameo.com/accounts/7407171.

Le offerte di lavoro pubblicate su WorkUP possono essere consultate integralmente su Lavoro per te Puglia, disponibile anche su Google Play e App Store.

Altre notizie e curiosità sul mondo ARPAL Puglia e dei Centri per l'impiego sono presenti sulla pagina Linkedin dedicata.

I team IDO presenti nei Centri per l'impiego sono a disposizione con servizi dedicati per l'utenza e le aziende che cercano personale.
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