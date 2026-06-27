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Attualità

Report “WorkUP”: oltre 800 posizioni lavorative aperte tra Bari, Bat e Foggia 

È quanto emerge dal nuovo numero di WorkUP, il report bisettimanale di ARPAL Puglia

BAT - sabato 27 giugno 2026 Comunicato Stampa
Resta stabile il trend del mercato occupazionale nell'area nord della Puglia: sono 800 i lavoratori richiesti in totale dalle imprese delle province di Bari, BAT e Foggia, un dato che si presenta in linea con quanto registrato nel precedente monitoraggio di due settimane fa.

È quanto emerge dal nuovo numero di WorkUP, il report bisettimanale di ARPAL Puglia che raccoglie, analizza e promuove le offerte di lavoro delle aziende pugliesi.

L'analisi dei dati occupazionali evidenzia una crescita del fabbisogno di addetti nei settori della Logistica, Trasporti, Magazzini (+40 unità) e delle Costruzioni, Impianti e Immobiliare (+15 unità). Resta stabile il numero degli operatori ricercati nel comparto dell' Artigianato, del commercio, delle vendite e del noleggio, che conta 156 posizioni aperte, mentre si rileva un leggero calo nella richiesta di personale da destinare ai servizi ludico-ricreativi.
Tra le iniziative targate ARPAL si segnala il Recruiting Day dedicato a MerMec STE, che si terrà lunedì 29 giugno 2026, dalle ore 9:00 alle 12:30, presso il Centro per l'Impiego di Bari (via Niceforo 1/3). La giornata di selezione è rivolta agli iscritti al Collocamento Mirato (persone con disabilità e categorie protette, ex artt. 1 e 18 della Legge 68/99). Per consultare le posizioni aperte e inviare la propria candidatura è possibile utilizzare il seguente link: https://tinyurl.com/yu84scby.
Si segnala, inoltre, il recruiting day per oltre 100 posizioni per addetti alla logistica di magazzino, organizzato l'8 luglio dal Centro per l'impiego di Triggiano, in collaborazione con il Comune di Triggiano. I colloqui si svolgeranno presso la Casa della Cultura "Rocco Dicillo", in via Rocco Dicillo a partire dalle 9:30. Le vacancy collegate al recruiting sono disponibili a questo link.

All'interno di WorkUP sono disponibili le proposte targate #mareAsinistra, dedicate alla strategia regionale della Regione Puglia per l'attrazione, la valorizzazione e il rientro dei talenti sul territorio.

Su WorkUP è presente anche lo spazio rivolto alla mobilità in Europa con gli annunci di lavoro EURES, la rete europea dei servizi per l'impiego, selezionati dagli assistenti EURES Regione Puglia: si contano attualmente 76 posizioni aperte in tutta Europa.

La sezione dedicata del report indirizza al portale EURES da cui è possibile avanzare le proprie candidature.

WorkUP è consultabile al link https://www.calameo.com/accounts/7407171.

Le offerte di lavoro pubblicate su WorkUP possono essere consultate integralmente su Lavoro per te Puglia, disponibile anche su Google Play e App Store.

Ulteriori notizie e curiosità sul mondo ARPAL Puglia e dei Centri per l'impiego sono presenti sulla pagina Linkedin dedicata.

I team IDO presenti nei Centri per l'impiego sono a disposizione con servizi dedicati per l'utenza e le aziende che cercano personale.
  • lavoro
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