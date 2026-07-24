Sportello Informativo – Orientation Desk
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Attualità

Al Comune di Andria lo Sportello Informativo – Orientation Desk

Attivo in città il servizio gratuito per cittadini e imprese nell’ambito del progetto della Regione Puglia “Punti Cardinali for Work”

Andria - venerdì 24 luglio 2026 6.57
Da qualche settimana è attivo nel Comune di Andria lo Sportello Informativo – Orientation Desk, realizzato nell'ambito del progetto "ANDRIA 2030 – Punti Cardinali per l'Orientamento Digitale, Verde e Inclusivo" finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito dell'Avviso "Punti Cardinali for Work – Punti di orientamento per la formazione e il lavoro", finanziato a valere sul PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 – Azione 5.1 "Interventi per l'occupazione".
Un progetto in partenariato con il Consorzio Mestieri Puglia S.C.S., (agenzia per il lavoro accreditata presso la Regione Puglia).

Punti Cardinali for Work prevede diverse azioni che verranno attuate nei prossimi mesi dai partner di progetto coinvolti (oltre Consorzio Mestieri Puglia, Cooperform Puglia, Il Circolo dei Lettori, Puglia Senza Ostacoli, SicurA.L.A., ANCL BAT, Centro di Orientamento Don Bosco, ITS Pu.ma Accademy, Informa Scarl, Arpal Puglia, CPIA BAT Gino Strada, I.I.S.S R.Lotti-Umberto I), quali:
- Orientation Labs Laboratori di orientamento
- Job Days
- Orientation Desk
- Puglia Donna Partecipa
- Puglia attrattiva #mareAsinistra

«L'Orientation Desk rappresenta un servizio territoriale dedicato all'accoglienza, all'informazione e all'orientamento dei cittadini – spiega l'Assessore per la città Affidabile, con delega alle politiche giovanili, Mirko Malcangi - con l'obiettivo di supportare le persone nei processi decisionali legati ai percorsi di formazione, inserimento e reinserimento lavorativo. Un servizio innovativo che abbiamo ritenuto necessario avviare al più presto». E ad un mese dall'avvio i numeri sono in crescita: si sono registrati oltre 40 accessi di cittadini disoccupati e inoccupati di qualsiasi età che hanno richiesto informazioni, supporto all'orientamento formativo e lavorativo, supporto nell'elaborazione di un curriculum vitae e successivamente supporto alla ricerca attiva del lavoro.
Lo sportello si configura come uno spazio di connessione tra istruzione, formazione e lavoro, pensato per facilitare l'accesso ai servizi disponibili sul territorio, promuovere opportunità occupazionali e accompagnare i cittadini nella costruzione di un progetto professionale consapevole, coerente con le proprie competenze, esperienze e aspirazioni.

Attraverso l'Orientation Desk sarà possibile: ricevere informazioni sui servizi per il lavoro e la formazione; essere accompagnati nella definizione del proprio progetto professionale; conoscere opportunità di inserimento lavorativo e percorsi formativi; accedere a strumenti di orientamento personalizzato; revisionare ed elaborare il Curriculum Vitae; ricevere supporto nella ricerca attiva del lavoro.
Nell'ambito delle attività dello sportello, il Comune di Andria in stretta sinergia con l'Assessorato per la Città Affidabile intende, inoltre, costruire una rete territoriale di collaborazione con le imprese, al fine di favorire l'incontro tra i fabbisogni occupazionali delle aziende e le competenze delle persone in cerca di occupazione o di nuove opportunità professionali.
Lo sportello offre alle aziende la possibilità di:
  • usufruire del servizio di ricerca e selezione di risorse umane;
  • segnalare opportunità di lavoro e posizioni aperte;
  • entrare in contatto con candidati orientati e accompagnati nella ricerca occupazionale;
  • collaborare alla realizzazione di iniziative informative e di orientamento professionale;
  • contribuire alla rilevazione dei fabbisogni professionali del territorio;
  • partecipare ad attività di networking tra imprese, servizi per il lavoro e soggetti del territorio.
Lo Sportello Informativo – Orientation Desk è attivo presso Piazza Umberto I (piano terra di Palazzo di Città)
Giorni di apertura: martedì e giovedì
Orari: 09:00 – 13:00 | 16:00 – 18:00
Accesso: gratuito
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare:
Rosa Pellegrino, Responsabile del Servizio di Orientation desk
Tel.: 0883.290434 -351.1791266

Email: punticardinaliandria@gmail.com
Facebook - Andria Punti Cardinali For Work: https://www.facebook.com/profile.php?id=61591967038560
Instagram: andria.punticardinali https://www.instagram.com/andria.punticardinali/
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