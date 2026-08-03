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Al via l’avviso per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità. Dal 5 agosto le domande

Favorite circa 450 nuove assunzioni

Puglia - lunedì 3 agosto 2026 5.07 Comunicato Stampa
Una nuova opportunità per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità. Con una dotazione di 4,5 milioni di euro, la Regione Puglia vara un avviso a sostegno dell'inclusione nel mercato del lavoro. La misura riconosce, ai datori di lavoro privati, incentivi per assunzioni a tempo indeterminato e determinato di persone con disabilità.

Sostenuta dal Fondo regionale dedicato, la nuova misura raccoglie le richieste delle Parti Sociali sostenendo i datori di lavoro esclusi dagli incentivi previsti dal Fondo Nazionale, per incapienza di risorse finanziarie.
Destinatari dell'avviso sono i datori di lavoro privati (soggetti o non soggetti all'obbligo di assunzione previsto dalla Legge n. 68/1999) che procedano ad assunzioni nelle sedi aziendali situate nel territorio della Regione Puglia.
La misura, adottata il 23 luglio 2026 dalla Sezione Politiche e Mercato del Lavoro della Regione Puglia, andrà in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 61 del 3 agosto 2026.

"Si tratta di un sostegno concreto, immediato e burocraticamente snello, che favorisce entrambe le categorie interessate, datori di lavoro e persone con disabilità, e che potrebbe generare circa 450 assunzioni - ha detto l'assessore allo Sviluppo economico e Lavoro della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio -. Da un lato permette ai datori di lavoro interessati di presentare domanda già a partire da mercoledì 5 agosto, dall'altro promuove l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, valorizzandone il talento e il potenziale. Un obiettivo, questo, che la Regione Puglia sta perseguendo attraverso quattro linee di intervento per un valore totale di 11 milioni di euro. Dopo aver varato la misura per l'adeguamento delle postazioni di lavoro, l'avviso di oggi impatta direttamente sul diritto all'occupazione, non solo come fonte di reddito ma come impulso all'autonomia. Questa misura è un tassello fondamentale delle politiche regionali per il lavoro perché il nostro obiettivo è incentivare una cultura aziendale dove l'assunzione di persone con disabilità sia percepita come un valore e non come un obbligo. Siamo convinti infatti che la spinta all'occupazione passi dalla valorizzazione delle competenze di tutti i cittadini e che la diversità sia una risorsa a vantaggio dell'intero tessuto produttivo regionale".

L'ammontare dell'incentivo regionale varia da 9mila a 15mila euro con maggiorazioni che possono arrivare a ulteriori 3mila euro e potrà essere fruito per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato (queste ultime solo in alcuni casi) effettuate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'Avviso sul Burp (prevista per il 3 agosto 2026) e fino alla data del 31/12/2026.
Le domande potranno essere presentate unicamente attraverso la procedura online disponibile sul portale sistema.puglia.it, a partire dalle ore 12:00 del 5 agosto 2026 fino ad esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 31.12.2026 (ore 12:00).
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