Occupazione: riprende la domanda di forza lavoro da parte delle imprese locali

Il nuovo report WorkUP evidenzia una crescita per il settore ICT, la cui quota sul totale della domanda di personale sfiora oggi il 10%, rispetto a meno dell'1% registrato nei mesi precedenti. Per soddisfare questa forte richiesta, i Centri per l'Impiego di Bari, Modugno, Monopoli e Triggiano organizzano e promuovono gli

Nel periodo di monitoraggio preso in esame dal Report, riferito principalmente al mese di agosto, le opportunità lavorative registrate nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia vedono in testa i seguenti settori:

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All'interno di WorkUP sono inoltre consultabili le misure della strategia regionale

Nella sezione

Si segnalano, inoltre, tre avvisi pubblici di selezione ai sensi dell'Art. 16 della Legge 56/87 per:

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Tutti i requisiti e le modalità di candidatura agli avvisi sono riportati nella sezione dedicata di WorkUP.

Su

La sezione dedicata del report indirizza al

WorkUP

Le offerte di lavoro pubblicate su

Ulteriori notizie e curiosità sul mondo ARPAL Puglia e dei Centri per l'impiego sono presenti sulla

I team IDO presenti nei Centri per l'impiego sono a disposizione con servizi dedicati per l'utenza e le aziende che cercano personale.