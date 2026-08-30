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Occupazione: riprende la domanda di forza lavoro da parte delle imprese locali

Nuovo report WorkUP. Tutte le opportunità lavorative per le nostre province pugliesi

Puglia - domenica 30 agosto 2026 5.42 Comunicato Stampa
Con la conclusione della pausa estiva si registra una ripresa della domanda di forza lavoro da parte delle imprese locali, con un focus prioritario sul comparto dell'informatica e delle telecomunicazioni.
Il nuovo report WorkUP evidenzia una crescita per il settore ICT, la cui quota sul totale della domanda di personale sfiora oggi il 10%, rispetto a meno dell'1% registrato nei mesi precedenti. Per soddisfare questa forte richiesta, i Centri per l'Impiego di Bari, Modugno, Monopoli e Triggiano organizzano e promuovono gli "ICT Job Days", settimana di grande reclutamento per le professioni digitali in Puglia. Dal 21 al 25 settembre 2026, le aziende del comparto avranno l'opportunità di incontrare candidati qualificati attraverso una settimana di colloqui sia in presenza che da remoto dedicati a sei settori chiave: Hardware e Infrastrutture, Software e Sviluppo, Cloud & Hosting, System Integration, Cyber Security e Telco.

Nel periodo di monitoraggio preso in esame dal Report, riferito principalmente al mese di agosto, le opportunità lavorative registrate nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia vedono in testa i seguenti settori:
Servizi ludici e di intrattenimento: 50 unità
Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 44 unità
Servizi turistico-culturali: 37 unità
All'interno di WorkUP sono inoltre consultabili le misure della strategia regionale #mareAsinistra, promossa dalla Regione Puglia per l'attrazione, la valorizzazione e il rientro dei talenti sul territorio.

Nella sezione Concorsi viene evidenziata l'apertura della procedura concorsuale RIPAM per l'inserimento di 882 specialisti tecnici nella Pubblica Amministrazione nelle regioni del Sud Italia, con una riserva di 168 posti destinati alle amministrazioni del territorio pugliese.
Si segnalano, inoltre, tre avvisi pubblici di selezione ai sensi dell'Art. 16 della Legge 56/87 per:
N. 1 Operatore presso l'Archivio Notarile di Bari;
N. 1 Operaio/a agricolo/a presso il CREA (Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali) di Foggia;
N. 5 Operatori (ex cat. A1) per i servizi generali di supporto presso strutture educative e asili nido del Comune di Modugno.

Tutti i requisiti e le modalità di candidatura agli avvisi sono riportati nella sezione dedicata di WorkUP.
Su WorkUP è presente anche lo spazio rivolto alla mobilità in Europa con 196 posizioni aperte selezionate dagli assistenti EURES Regione Puglia, la rete europea dei servizi per l'impiego.
La sezione dedicata del report indirizza al portale EURES da cui è possibile avanzare le proprie candidature.
WorkUP è consultabile al link https://www.calameo.com/accounts/7407171.
Le offerte di lavoro pubblicate su WorkUP possono essere consultate integralmente su Lavoro per te Puglia, disponibile anche su Google Play e App Store.
Ulteriori notizie e curiosità sul mondo ARPAL Puglia e dei Centri per l'impiego sono presenti sulla pagina Linkedin dedicata.
I team IDO presenti nei Centri per l'impiego sono a disposizione con servizi dedicati per l'utenza e le aziende che cercano personale.
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