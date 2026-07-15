Occupazione: il commercio guida la richiesta di personale nelle province di Bari, Foggia e BAT

È questo il dato che emerge nell'ultima edizione di WorkUP, il report bisettimanale di

Nell'ultima rilevazione presente su WorkUP, l'

A distanza significativa, seguono Costruzioni, Impianti e Immobiliare (71 unità) e Agricoltura, Agroalimentare e Ambiente (50 unità).

In calo di oltre il 50% rispetto al precedente monitoraggio, Servizi turistici, Culturali e Ristorazione (43 unità), segno del superamento del picco stagionale di richieste di personale nel settore.

All'interno di

Tra le opportunità si segnala anche l'apertura dell'

L'iniziativa nasce all'accordo sottoscritto tra Regione Puglia - Dipartimento Welfare e ARPAL Puglia, finanziata tramite il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze, per potenziare i servizi pubblici di Incrocio Domanda-Offerta e supportare concretamente le famiglie nella ricerca di personale qualificato per la cura domestica (assistenza a persone con disabilità o anziane non autosufficienti).

Tutte le informazioni per le candidature e le modalità di iscrizione sono disponibili a questo

Nella sezione concorsi, sono presenti

In particolare tra i concorsi si segnalano:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1.695 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari, nei ruoli del personale dell'INPS;

Concorso pubblico, per esami, per n. 499 unità di assistenti, famiglia professionale assistente informatico (di cui n. 251 unità per ampliamento e riapertura dei termini) nei ruoli del personale dell'INPS;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 400 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Su

La sezione dedicata del report indirizza al

WorkUP

Le offerte di lavoro pubblicate su

Ulteriori notizie e curiosità sul mondo ARPAL Puglia e dei Centri per l'impiego sono presenti sulla

I team IDO presenti nei Centri per l'impiego sono a disposizione con servizi dedicati per l'utenza e le aziende che cercano personale.