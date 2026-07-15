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Attualità

Occupazione: il commercio guida la richiesta di personale nelle province di Bari, Foggia e BAT

Aperte le iscrizioni nell’Elenco Regionale degli Assistenti Familiari. Oltre 2750 posti messi a bando da enti pubblici locali e nazionali

Andria - mercoledì 15 luglio 2026 6.48
Cresce l'occupazione nei settori legati alle vendite, all'edilizia e al settore primario.
È questo il dato che emerge nell'ultima edizione di WorkUP, il report bisettimanale di ARPAL Puglia che raccoglie, analizza e promuove le offerte di lavoro delle imprese pugliesi delle province di Bari, Foggia e BAT.

Nell'ultima rilevazione presente su WorkUP, l'area occupazionale Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio evidenzia la maggiore richiesta di personale, con 145 unità lavorative.
A distanza significativa, seguono Costruzioni, Impianti e Immobiliare (71 unità) e Agricoltura, Agroalimentare e Ambiente (50 unità).
In calo di oltre il 50% rispetto al precedente monitoraggio, Servizi turistici, Culturali e Ristorazione (43 unità), segno del superamento del picco stagionale di richieste di personale nel settore.
All'interno di WorkUP sono disponibili le proposte targate #mareAsinistra, dedicate alla strategia regionale della Regione Puglia per l'attrazione, la valorizzazione e il rientro dei talenti sul territorio.

Tra le opportunità si segnala anche l'apertura dell'Elenco Regionale degli Assistenti Familiari.
L'iniziativa nasce all'accordo sottoscritto tra Regione Puglia - Dipartimento Welfare e ARPAL Puglia, finanziata tramite il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze, per potenziare i servizi pubblici di Incrocio Domanda-Offerta e supportare concretamente le famiglie nella ricerca di personale qualificato per la cura domestica (assistenza a persone con disabilità o anziane non autosufficienti).
Tutte le informazioni per le candidature e le modalità di iscrizione sono disponibili a questo link.


Nella sezione concorsi, sono presenti 15 procedure concorsuali per un totale di 2755 posti messi a bando da enti pubblici locali e nazionali.

In particolare tra i concorsi si segnalano:
  • Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1.695 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari, nei ruoli del personale dell'INPS;
  • Concorso pubblico, per esami, per n. 499 unità di assistenti, famiglia professionale assistente informatico (di cui n. 251 unità per ampliamento e riapertura dei termini) nei ruoli del personale dell'INPS;
  • Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 400 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


Su WorkUP è presente anche lo spazio rivolto alla mobilità in Europa con 87 posizioni aperte selezionate dagli assistenti EURES Regione Puglia, la rete europea dei servizi per l'impiego.

La sezione dedicata del report indirizza al portale EURES da cui è possibile avanzare le proprie candidature.

WorkUP è consultabile al link https://www.calameo.com/accounts/7407171.

Le offerte di lavoro pubblicate su WorkUP possono essere consultate integralmente su Lavoro per te Puglia, disponibile anche su Google Play e App Store.

Ulteriori notizie e curiosità sul mondo ARPAL Puglia e dei Centri per l'impiego sono presenti sulla pagina Linkedin dedicata.

I team IDO presenti nei Centri per l'impiego sono a disposizione con servizi dedicati per l'utenza e le aziende che cercano personale.
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