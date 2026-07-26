“WorkUP”: Edilizia e Servizi guidano le oltre 600 offerte di lavoro nelle province di Bari, Foggia e BAT

Il settore dell'edilizia guida la richiesta di personale. È questo il dato evidenziato nella rilevazione del nuovo numero di WorkUP, il report bisettimanale di

Le opportunità occupazionali si concentrano nel comparto Costruzioni, Impianti e Immobiliare (195 unità) che, rispetto alla precedente rilevazione, triplica quasi il numero delle posizioni richieste.

In crescita anche Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio (164 unità) a conferma del forte dinamismo dell'economia di prossimità in questo periodo dell'anno.

Significativa anche l'affermazione del terziario legato ai servizi alla persona (84 unità), turistico-culturali (54 unità) e ludico-ricreativi (50 unità), una conferma dell'impatto di questi settori sullo sviluppo economico dei territori presi in esame con il report.

Ogni offerta di lavoro pubblicata su WorkUP rispetta le norme - introdotte dal

All'interno di

Nella sezione Avvisi di selezione collocamento mirato, sono presenti 5 opportunità - dedicate alle persone con disabilità - tra cui:

● avviamento numerico di n. 2 (due) "Operatori" presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

● avviamento numerico di n. 4 (quattro) "Operatori per i servizi generali" presso il Ministero della Cultura.

Nella sezione Concorsi e selezioni, si segnalano due avvisi pubblici di selezione (art.16 legge 56/87):

● avviso pubblico di selezione per n. 1 (un) Operatore servizi vari presso il Comune di Gravina in Puglia;

●

Tutti i requisiti e le modalità di candidatura agli avvisi sono riportati nella sezione dedicata di WorkUP.

Tra gli eventi si segnala il Recruiting day per 20 addett* fast food, organizzato da ARPAL Puglia per la nuova apertura di un ristorante McDonald's a Noicattaro. Il recruiting si terrà giovedì 6 agosto 2026, dalle 9:30 alle 12:30, nella sede del Centro per l'impiego di Bari (via Niceforo, 1-3).

Su

La sezione dedicata del report indirizza al

WorkUP

Le offerte di lavoro pubblicate su

Ulteriori notizie e curiosità sul mondo ARPAL Puglia e dei Centri per l'impiego sono presenti sulla

I team IDO presenti nei Centri per l'impiego sono a disposizione con servizi dedicati per l'utenza e le aziende che cercano personale.