Piazza G. Toniolo con lo spettacolo
Piazza G. Toniolo con lo spettacolo "Felici per sempre", una produzione di Teatro C'art Comic Education e Teatro do Sopro.
Vita di città

Il clown diventa cura e poesia: un weekend di spettacoli e formazione ad Andria

Teatro, clownerie terapeutica e appuntamenti con Flavia Marco e André Casaca animano il fine settimana in città

Andria - sabato 12 settembre 2026 15.29
E' iniziato ieri, venerdì 11 settembre, e sta proseguendo in questa intensa giornata di sabato 12 settembre il fine settimana ad Andria all'insegna del teatro, della formazione e della relazione, promosso dall'Associazione In Compagnia del Sorriso ETS con il patrocinio della Diocesi e del Comune.

Al centro della manifestazione c'è il linguaggio del clown, elevato a prezioso strumento artistico, terapeutico e relazionale, capace di generare connessioni autentiche e di aprire nuovi spazi di comunicazione persino nei contesti più fragili.

Il sipario si è alzato ieri sera in piazza G. Toniolo con lo spettacolo "Felici per sempre", una produzione di Teatro C'art Comic Education e Teatro do Sopro. Scritto, diretto e interpretato da Flavia Marco e André Casaca, l'appuntamento ha incantato il pubblico attraverso il clown contemporaneo, il teatro fisico e l'acrobatica. Al centro della scena, l'ironia e la delicatezza di una giovane coppia di sposi bloccata da un'automobile in panne: una poesia visiva senza parole che ha trasformato un semplice imprevisto stradale nella metafora di una relazione da costruire e nutrire giorno dopo giorno, invitando gli spettatori a riflettere sulle sfide della convivenza.

Il weekend prosegue oggi, sabato 12 settembre, spostando il focus sull'approfondimento e sulla cura. Dalle ore 10 alle ore 18, la Biblioteca comunale G. Ceci accoglie il corso pratico-teorico "I sogni non invecchiano – Clown relazionale con gli anziani", un percorso formativo incentrato sull'adattamento del gioco clownesco alla terza età e alle demenze associate. A guidare le lezioni sono gli stessi Flavia Marco e André Casaca, affiancati da clowndottori giunti da diverse regioni italiane per testimoniare la vitalità e la crescita di questa disciplina in ambito sociale e assistenziale.

La giornata odierna si concluderà sempre alla Biblioteca comunale alle ore 18.15, con la presentazione del libro di Flavia Marco Antonio, "Una bella visita – Interazione con anziani affetti da demenza", pubblicato da Erickson. Il volume ripercorre l'omonimo progetto di clownerie terapeutica nato in Canada, sviluppato in Brasile dal Teatro do Sopro e approdato con grande successo in Toscana, offrendo nuove e preziose chiavi di lettura per la comunicazione con gli ospiti delle residenze assistenziali.
  • clown dottori
  • Clownterapia
Liceo "Troya ", Gilda Unams: “La riapertura è una buona notizia, ma servono chiarezza e certezze sulla sicurezza”
12 settembre 2026 Liceo "Troya", Gilda Unams: “La riapertura è una buona notizia, ma servono chiarezza e certezze sulla sicurezza”
Dirigente Guarino: «Riapertura del Liceo in condizioni di totale sicurezza per studenti, docenti e personale scolastico»
12 settembre 2026 Dirigente Guarino: «Riapertura del Liceo in condizioni di totale sicurezza per studenti, docenti e personale scolastico»
Altri contenuti a tema
Concerto di beneficenza per l'Associazione Clownterapia in Compagnia del Sorriso Concerto di beneficenza per l'Associazione Clownterapia in Compagnia del Sorriso Quest'oggi, sabato 4 novembre alle ore 19.00 presso la sede dell'associazione Italia Nostra Andria, in Via Flavio Giugno 19
Partito il terzo corso di Clownterapia ad Andria Partito il terzo corso di Clownterapia ad Andria Il corso, patrocinato dal Comune, è organizzato dall'associazione "In Compagnia del Sorriso"
"In Compagnia del Sorriso" di Andria nel consiglio nazionale della FNC "In Compagnia del Sorriso" di Andria nel consiglio nazionale della FNC A breve la certificazione internazionale da parte dell’ente di Bruxelles “Jean Monnet” Association International A.I.S.B.L.
In arrivo ad Andria il terzo corso di formazione per aspiranti volontari clowndottori In arrivo ad Andria il terzo corso di formazione per aspiranti volontari clowndottori Se da una parte l’allegria è la terapia migliore, dall'altra la mancanza di finanziamenti mette a rischio la realizzazione di questi progetti
La Polizia di Stato dona un sorriso al reparto di pediatria e neonatologia del "Bonomo" di Andria La Polizia di Stato dona un sorriso al reparto di pediatria e neonatologia del "Bonomo" di Andria A riceverli il dott. Domenico Parternostro che ha ringraziato i poliziotti per la sensibilità dimostrata anche in questa occasione
Alla Pediatria del "Bonomo" di Andria tornano i clown dottori di Dino Leonetti con i clown del Circo Lidia Togni Alla Pediatria del "Bonomo" di Andria tornano i clown dottori di Dino Leonetti con i clown del Circo Lidia Togni Questa mattina, una parentesi di gioco e risate per i piccoli degenti del reparto ospedaliero cittadino
Clownterapia chiesto il ritorno di questa terapia tra le corsie degli ospedali Attualità Clownterapia chiesto il ritorno di questa terapia tra le corsie degli ospedali Iniziativa del consigliere di FdI, Renato Perrini. L'Assessore Palese solleciterà i Dg della Asl a questo importante ritorno
Hub vaccinale di Andria, arrivano i clown dottori all’open day dedicato ai bambini Hub vaccinale di Andria, arrivano i clown dottori all’open day dedicato ai bambini Hanno rallegrato i bambini, tantissimi, i loro genitori e anche gli stessi operatori sanitari
Revisione Codice della Strada: Urban Mobility chiede integrazione art. 50 per contrastare fenomeno delle bici elettriche
12 settembre 2026 Revisione Codice della Strada: Urban Mobility chiede integrazione art. 50 per contrastare fenomeno delle bici elettriche
Export: bene l'agroalimentare pugliese che supera 1,28 mln nel primo semestre 2026
12 settembre 2026 Export: bene l'agroalimentare pugliese che supera 1,28 mln nel primo semestre 2026
Riqualificazione alloggi popolari, De Santis (Pd): «La Puglia è da primato, un modello per il Paese»
12 settembre 2026 Riqualificazione alloggi popolari, De Santis (Pd): «La Puglia è da primato, un modello per il Paese»
La Corte d'Assise di Trani condanna gli esecutori del tentativo di sequestro di un noto imprenditore di Andria
11 settembre 2026 La Corte d'Assise di Trani condanna gli esecutori del tentativo di sequestro di un noto imprenditore di Andria
Fidelis Andria: domani è già esame a Brindisi
11 settembre 2026 Fidelis Andria: domani è già esame a Brindisi
Sviluppo del territorio e procedure ZES ad Andria: il gruppo AVS-M5S chiede momento di confronto alla maggioranza
11 settembre 2026 Sviluppo del territorio e procedure ZES ad Andria: il gruppo AVS-M5S chiede momento di confronto alla maggioranza
Liceo scientifico "Nuzzi ": richiesta urgente di incontro con il Prefetto ed eventuale sospensione cautelativa dei lavori
11 settembre 2026 Liceo scientifico "Nuzzi": richiesta urgente di incontro con il Prefetto ed eventuale sospensione cautelativa dei lavori
Festival Castel dei Mondi: cambio di sede per gli spettacoli del 12 e 13 settembre
11 settembre 2026 Festival Castel dei Mondi: cambio di sede per gli spettacoli del 12 e 13 settembre
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.