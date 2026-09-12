Il clown diventa cura e poesia: un weekend di spettacoli e formazione ad Andria

E' iniziato ieri, venerdì 11 settembre, e sta proseguendo in questa intensa giornata di sabato 12 settembre il fine settimana ad Andria all'insegna del teatro, della formazione e della relazione, promosso dall'Associazione In Compagnia del Sorriso ETS con il patrocinio della Diocesi e del Comune.Al centro della manifestazione c'è il linguaggio del clown, elevato a prezioso strumento artistico, terapeutico e relazionale, capace di generare connessioni autentiche e di aprire nuovi spazi di comunicazione persino nei contesti più fragili.Il sipario si è alzato ieri sera in piazza G. Toniolo con lo spettacolo "Felici per sempre", una produzione di Teatro C'art Comic Education e Teatro do Sopro. Scritto, diretto e interpretato da Flavia Marco e André Casaca, l'appuntamento ha incantato il pubblico attraverso il clown contemporaneo, il teatro fisico e l'acrobatica. Al centro della scena, l'ironia e la delicatezza di una giovane coppia di sposi bloccata da un'automobile in panne: una poesia visiva senza parole che ha trasformato un semplice imprevisto stradale nella metafora di una relazione da costruire e nutrire giorno dopo giorno, invitando gli spettatori a riflettere sulle sfide della convivenza.Il weekend prosegue oggi, sabato 12 settembre, spostando il focus sull'approfondimento e sulla cura. Dalle ore 10 alle ore 18, la Biblioteca comunale G. Ceci accoglie il corso pratico-teorico "I sogni non invecchiano – Clown relazionale con gli anziani", un percorso formativo incentrato sull'adattamento del gioco clownesco alla terza età e alle demenze associate. A guidare le lezioni sono gli stessi Flavia Marco e André Casaca, affiancati da clowndottori giunti da diverse regioni italiane per testimoniare la vitalità e la crescita di questa disciplina in ambito sociale e assistenziale.La giornata odierna si concluderà sempre alla Biblioteca comunale alle ore 18.15, con la presentazione del libro di Flavia Marco Antonio, "Una bella visita – Interazione con anziani affetti da demenza", pubblicato da Erickson. Il volume ripercorre l'omonimo progetto di clownerie terapeutica nato in Canada, sviluppato in Brasile dal Teatro do Sopro e approdato con grande successo in Toscana, offrendo nuove e preziose chiavi di lettura per la comunicazione con gli ospiti delle residenze assistenziali.