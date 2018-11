Treno della Ferrotramviaria fermo tra Ruvo e Terlizzi: i passeggeri bloccati all'interno

Continuano i disagi sui treni Ferrotramviaria.Potremmo definirlo come "Il treno della speranza" e l'appellativo calzerebbe a pennello alla luce della grave situazione venutasi a creare questa sera.Il treno delle 16.20, partito dalla stazione di Bari c.le in direzione Barletta, è fermo da più di un'ora nei pressi di Ruvo di Puglia. Il motivo: mancanza di corrente elettrica, secondo quanto riferito dagli operatori presenti sul mezzo. Un guasto all'impianto di trazione elettrica, si è appreso successivamente.Un episodio increscioso che vede al solito vittime i passeggeri, molti i pendolari che stavano rientrando ad Andria: dopo il solito estenuante viaggio che questi sono costretti a sopportare, adesso si sono trovati bloccati all'interno del treno, senza sapere se e quando questo potrà ripartire.«Tutt'ora il treno è fermo e gli operatori non riferiscono ulteriori informazioni a riguardo» riferisce chi si trova a bordo del mezzo.Quella che ormai a tutti gli effetti rappresenta una triste e dura odissea per i pendolari, che per vari motivi sono costretti ad usufruire dei treni Ferrotramviaria, oggi si è trasformata in un vero e proprio incubo, un lungo, terribile incubo.E pensare che Ferrotramviaria non ha ancora disposto il ricorso a mezzi sostitutivi per consentire ai passeggeri di raggiungere le proprie destinazioni.Assurdo, un episodio degno di essere segnalato.All'interno dei vani si respira un'atmosfera colma di tensione e astio nei confronti della società titolare della tratta Bari nord: "Paghiamo un prezzo elevato rispetto alle altre compagnie, per un servizio a dir poco pessimo" lamentano in molti.In tanto le porte del treno continuano a rimanere chiuse. I passeggeri, in trappola, invano chiedono soccorsi ma il mezzo continua a rimanere fermo. Chissà per quanto ancora...Aggiornamenti:Ore 19.20: il treno è ripartito verso la stazione di Ruvo di Puglia​Ore 19.02 - Alcuni dei passeggeri hanno avvertito malori. Sul posto alcuni soccorritori.Ore 18.48 - Sul posto sono presenti anche i Carabinieri​Ore 18.37. I Vigili del fuoco hanno raggiunto il treno. Ormai si sta prendendo la decisione di procedere all'evacuazione del treno.