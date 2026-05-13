Turismo
Tra Castel del Monte e la Ciclovia AQP: trekking e amanti della natura, appuntamento domenica 17 maggio
Nove chilometri da percorrere a piedi nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia
Andria - mercoledì 13 maggio 2026 20.23
Il cammino come rito, il paesaggio come racconto. Con l'arrivo della bella stagione, il programma Secolare Discover 2026 apre ufficialmente i battenti, invitando appassionati di trekking e amanti della natura a un'escursione inaugurale che unisce due dei simboli del territorio: la maestosità di Castel del Monte e il tracciato della Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese.
L'appuntamento è per domenica 17 maggio dalle ore 08:30 alle ore 12:30 per un totale di 9 chilometri da percorrere a piedi nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia.
L'evento si configura come un'immersione totale nel cuore del Geoparco UNESCO dell'Alta Murgia: un percorso ad anello studiato per riconnettere passo, sguardo e respiro. Tra muretti a secco, antichi jazzi e masserie storiche, i partecipanti potranno attraversare quella luce nitida che definisce l'identità autentica di questo angolo di Puglia.
L'itinerario è stato progettato su un percorso prevalentemente sterrato che attraversa i paesaggi tipici della Murgia di Puglia.
L'escursione è aperta a tutti previa prenotazione online su https://www.secolarefestival.com/eventi/escursione-tra-castel-del-monte-e-ciclovia-aqp/
Si consiglia un abbigliamento a strati adatto alla stagione primaverile, scarpe da trekking e una scorta personale d'acqua.
L'iniziativa è organizzata da Secolare Festival e Info Point Corato, con Pro Loco Quadratum e UNPLI Puglia APS.
L'appuntamento è per domenica 17 maggio dalle ore 08:30 alle ore 12:30 per un totale di 9 chilometri da percorrere a piedi nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia.
L'evento si configura come un'immersione totale nel cuore del Geoparco UNESCO dell'Alta Murgia: un percorso ad anello studiato per riconnettere passo, sguardo e respiro. Tra muretti a secco, antichi jazzi e masserie storiche, i partecipanti potranno attraversare quella luce nitida che definisce l'identità autentica di questo angolo di Puglia.
L'itinerario è stato progettato su un percorso prevalentemente sterrato che attraversa i paesaggi tipici della Murgia di Puglia.
L'escursione è aperta a tutti previa prenotazione online su https://www.secolarefestival.com/eventi/escursione-tra-castel-del-monte-e-ciclovia-aqp/
Si consiglia un abbigliamento a strati adatto alla stagione primaverile, scarpe da trekking e una scorta personale d'acqua.
L'iniziativa è organizzata da Secolare Festival e Info Point Corato, con Pro Loco Quadratum e UNPLI Puglia APS.
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