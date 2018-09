Torna il concorso culinario "Eraclio d'oro", giunto alla sua VI edizione

Fornelli in azione, si provano e si riprovano le ricette per partecipare alla VI edizione del prestigioso concorso culinario "Eraclio d'Oro". L'Associazione Cuochi e Pasticceri (ACP) della Provincia Bat rinnova l'appuntamento con Alta Cucina, Pasticceria e Cake Design al quale ci si potrà iscrivere entro e non oltre il 30 settembre cliccando su www.acpbat.it: la partecipazione è aperta a partecipanti da tutta l'Italia ed è riservata ai cuochi e pasticceri professionisti F.I.C. ed allievi under 26.Il programma dettagliato, il regolamento, la giuria e le innovazioni di questa VI edizione dell'Eraclio D'oro saranno presentati nel corso della conferenza stampa di lunedì 24 settembre, ore 17 a Barletta, nella sede dell'ACP Bat in via Nicola Sernia n. 29, con la partecipazione di Michele Erriquez, presidente ACP BAT e del direttivo, Culinary Team di Puglia Imperiale; Giuseppe Marmo, presidente Strada dei Vini Castel del Monte; Michele Ciniero, assessore alla Cultura del Comune di Barletta; Luciano Papagna, Lo Smeraldo Wedding ed Eventi.Seguirà mini demo di alta cucina, pasticceria e cake design d'autoreIn attesa della avvincente "Disfida ai... Fornelli", che si svolgerà martedì 23 ottobre presso "Lo Smeraldo- Weddings & Events" di Canosa di Puglia, ecco qualche anticipazione sulle (saporite) tematiche dell'Eraclio d'Oro in cucina."Per questa VI edizione chiediamo ai concorrenti in gara di cimentarsi con tre temi tipicamente stagionali della generosa Terra di Puglia – dice con orgoglio Michele Erriquez, presidente di ACP Bat - . Puntiamo sull'utilizzo delle erbe spontanee per la sezione "Cucina Calda". Poi, dei frutti della vendemmia per la sezione "Pasticceria". E, infine, dei colori della vendemmia per la sezione "Cake Design". Per le iscrizioni c'è ancora tempo fino a fine settembre".