Strepitosa affermazione di Andria al Trofeo Eraclio d’oro 2023

Interesse, partecipazione e attenzione mediatica all'ottava edizione dell'il prestigioso concorso culinario di alta cucina, organizzato dall'(Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), sotto l'egida della, dellache ieri, mercoledì 1° febbraio ha avuto luogo a Canosa di Puglia presso lo Smeraldo Ricevimenti di Lusso in Puglia.Andria si è imposta nella gara degli chef provenienti da tutta Italia per le 3 le sezioni: '' in cui hanno gareggiato in categorie separate professionisti ed allievi degli istituti alberghieri, categoria unica invece per la sezione del '' per altrettanti temi, rispettivamente "La Carne: valorizzazione dei tagli "poveri e riduzione degli sprechi", "L' olio E.V.O. in pasticceria: le Cultivar pugliesi" e, infine, "".Sul podio gli allievi dell'che hanno ottenutocon l'andriesee un secondo con laSoddisfazione da parte dei docenti:che hanno seguito e accompagnato i discenti nel percorso formativo e in gara alal quinto anno dell' Einaudi che ha dedicato la vittoria ai genitori Antonio e Rosa d'Ettole, ha presentato la pietanza intitolata. A margine della premiazione, porta a casa anche il" in ricordo del fondatore di TO.DI Food, ha tra altro enunciato gli ingredienti utilizzati, tipici del territorio e qualche indicazione sulla preparazione: costine di maiale cotte a bassa temperatura laccate con fondo di cottura e vin cotto su letto di marasciuoli e cremoso di patate al peperone crusco, proponendo l'abbinamento del vino "Lama di Pietra 2021 Puglia IGP Nero di Troia" della Cantina Diomede.Un secondo posto che vale tanto pernelontest. Entrambe al terzo anno dell'Einaudi di Canosa sono state premiate per aver proposto, un antipasto attraverso "il sapere della storia della cucina internazionale e la ricerca dei prodotti del territorio che abbiamo rivisitato la famosa Tarte Tatin, arricchendola con gli odori e i sapori del nostro territorio." La torta salata con funghi carboncelli, dal profumo inconfondibile della Murgia pugliese, con pomodorini ciliegini e cime di cavolo verde, il tutto spolverato con scaglie di mandorle, elemento caratteristico per l'intero paesaggio dell'Alta Murgia, una delizia per occhi e palato, accompagnata da una saporita fonduta al canestrato pugliese DOP. La ricetta presentata da"è la dimostrazione che in cucina come nella vita, ciò che conta non è il non commettere errori, ma l'essere capaci di fronteggiare gli imprevisti con spirito di iniziativa e fantasia. Spesso le ricette migliori nascono dalla necessità Ed è stata proprio la necessità di preparare uno sfizioso antipasto come 'nome conferito alla nostra creazione che porta a nuova vita un classico della pasticceria internazionale." La partecipazione al concorso, giunto alha costituito una significativa esperienza qualificante per gli studenti degli alberghieri in una sana competizione nell'ambito di un confronto altamente professionale sotto l'attenta e scrupolosa valutazione di una giuria di assoluto prestigio nazionale e internazionale.