La Puglia che cambia, chef di origine straniera al Trofeo Culinario ERACLIO D’ORO del 22 e 23 ottobre

La Bat e Canosa in particolare, si preparano ad accogliere ben 40 partecipanti fra cuochi, pasticcieri e cake designer in occasione del Trofeo Culinario Eraclio d'Oro, organizzato dall'Associazione Cuochi e Pasticcieri della BAT. Fervono i preparativi nella sala ricevimenti Lo Smeraldo dove, nelle capienti e attrezzatissime cucine, si sfideranno i professionisti dei fornelli: quelli che, da ogni competizione, vogliono crescere professionalmente ed imparare.In questa edizione 2019, ci saranno in gara anche chef di origine straniera e che in Italia lavorano stabilmente da anni: cucinando appunto italiano. C'è un mondo che cambia, e la Puglia non fa eccezione. Sempre attenti alle novità, ecco che il presidente di ACP BAT Michele Erriquez ed il direttivo hanno introdotto nel regolamento del 2019 la grande novità della lingua inglese. Gli sfidanti del Torneo Eraclio d'Oro potranno, infatti, guadagnare un punto in più se sapranno presentare la propria ricetta in lingua inglese e per questo in giuria ci sarà il food expert poliglotta Antonella Millarte. Sono sempre più numerose le richieste di personale di cucina pugliese da tutto il mondo: la scarsa conoscenza delle lingue resta ancora un ostacolo, ACP BAT inizia a dare un segnale su questa tematica. Si conferma l'attenzione verso il mondo del vino, con un altro punto per chi saprà ben avvinare il calice al proprio piatto, sottoposto al parere in giuria del sommelier Silvano Alicino.Ma vediamo, in cifre, quale è il profilo dell'Eraclio d'Oro che sta per iniziare. I risultati di una intensa e professionale campagna di promozione si notano anche nella provenienza dei 40 iscritti: arriveranno da tutte e sei le province pugliesi.C'è un'altra novità, introdotta per la prima volta nel prestigioso ERACLIO D'ORO: è la categoria "Ragazzi Speciali" riservata alla sezione Cucina Calda, con 4 partecipanti e tanta voglia di vincere: in cucina e nella vita.Prestigiosissima la giuria del trofeo di cucina ERACLIO D'ORO, fra i quali ex componenti della Nazionale Italiana Cuochi e celebrity chefs, pasticcieri e campioni del cake design pugliesi: verrà svelata il giorno della gara e cioè il 22 ottobre.