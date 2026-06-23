Andria, chiude dopo 70 anni la sede dell'Unione Ciechi: l'appello per 60 cittadini rimasti senza un presidio

Una saracinesca che si abbassa definitivamente, in via Enrico Dandolo, lascia un vuoto profondo nel tessuto sociale di una città che conta quasi centomila abitanti. La storica sede dell'ha chiuso le sue porte lo scorso 3 giugno. Da quel momento, l'intera attività associativa, burocratica e di assistenza viene accentrata e trasferita presso la sede provinciale di Barletta.A prima vista, potrebbe sembrare una questione di numeri: i tesserati andriesi all'Unione sono circa 60. Ci si potrebbe chiedere se valga la pena mantenere un presidio fisico per sessanta persone in un'epoca di digitalizzazione e tagli ai costi. Ma nel welfare la matematica non funziona così. Per un cittadino non vedente o ipovedente, quei dodici chilometri che separano Andria dal comune co-capoluogo non sono una semplice distanza stradale, sono una barriera logistica monumentale. Spostarsi significa dipendere da un accompagnatore, affrontare i nodi scoperti dei trasporti pubblici e rinunciare a quella fetta di autonomia quotidiana che l'associazione ha sempre cercato di difendere.Nessuno conosce questo valore meglio diper anni. La sua non è una battaglia astratta, ma una testimonianza di vita. Nicola ha perso completamente la vista giovanissimo, a soli 18 anni, nel pieno della giovinezza. Non si è arreso e, inserendosi nella vita attiva della città, ha lavorato per decenni come. Una parabola da dipendente pubblico che dimostra come l'inclusione e la dignità passino inevitabilmente dal diritto al lavoro e dalla presenza delle istituzioni.La, nata negliNicola ricorda ancora quando, insieme all'alloravenne realizzato un censimento pionieristico per mappare la presenza delle persone con disabilità visiva sul territorio. L'obiettivo, centrato per quasi settant'anni, era non lasciare nessuno da solo. Quella sede eraIl declino della struttura è iniziato quando gravi problemi di salute e vicende familiari hanno costretto Nicola Simone a fare un passo indietro, lasciando le attività dirette. Senza una gestione locale costante, sono arrivati i primi tagli per risparmiare — come la disattivazione della linea telefonica fissa — fino alla scelta di avviare le pratiche per la vendita dell'immobile e al trasferimento definitivo a Barletta.Oggi, l'appello che Nicola lancia alle istituzioni locali e alla cittadinanza va oltre il rammarico per il passato.. Una città come Andria non può delegare i propri servizi essenziali ai comuni vicini, privando le fasce più vulnerabili di un punto di ascolto a chilometro zero. La sfida per la politica e per il terzo settore andriese comincia adesso: trovare una soluzione, anche un piccolo sportello comunale condiviso, per dimostrare che quelle sessanta persone non sono diventate invisibili dietro la saracinesca che si è chiusa.