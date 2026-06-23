Caldo africano: aumenta il disagio per circa mezzo milione di pugliesi che soffrono di insonnia

Con il primo caldo africano che ha già portato le temperature oltre i 35 gradi in diverse aree della Puglia, aumenta il disagio per circa mezzo milione di pugliesi che soffrono di insonnia, con ansia, nervosismo, irritabilità, mal di testa e tensione muscolare aggravati dall'afa nelle ore notturne. È quanto afferma Coldiretti Puglia, sottolineando che un valido aiuto per affrontare caldo e umidità arriva anche dalla tavola.L'attenzione all'alimentazione è particolarmente importante per le categorie più fragili, come bambini e anziani, soprattutto gli oltre 280mila pugliesi con più di 80 anni, maggiormente esposti agli effetti delle alte temperature. Per favorire il riposo notturno – spiega Coldiretti Puglia – è consigliabile consumare pasti semplici, leggeri e facilmente digeribili, evitando condimenti pesanti e privilegiando frutta e verdura di stagione, fondamentali per reidratare l'organismo e reintegrare i sali minerali persi con la sudorazione.Da evitare, invece, piatti molto speziati con curry, pepe o paprika, alimenti eccessivamente salati, prodotti pronti e cibi in scatola, che possono ostacolare il sonno e aumentare la sensazione di sete.Le condizioni per un buon riposo dipendono anche dalle scelte alimentari durante la giornata. Pane, pasta e riso, insieme a lattuga, radicchio, cipolla, aglio, formaggi freschi, uova sode, latte fresco o tiepido e frutta estiva come pesche e nettarine rappresentano preziosi alleati contro le notti tropicali, grazie alle loro proprietà nutrizionali.Attenzione anche al consumo di caffè, bevande energetiche e superalcolici, spesso protagonisti delle serate estive, perché possono compromettere la qualità del sonno, ma anche i cibi pronti e conservati come gli ultra-formulati, scelti per praticità durante le vacanze, non rappresentano la soluzione ideale per chi vuole riposare bene. Dormire bene significa anche evitare gli eccessi – aggiunge Coldiretti Puglia - addormentarsi completamente digiuni o, al contrario, dopo pasti troppo abbondanti e ricchi di sostanze eccitanti può rendere più difficile prendere sonno.Frutta e verdura di stagione – conclude Coldiretti Puglia – sono alleate preziose del benessere estivo perché, oltre a nutrire e dissetare, reintegrano vitamine e sali minerali, favoriscono il corretto funzionamento dell'intestino grazie all'apporto di fibre e aiutano l'organismo a contrastare lo stress ossidativo provocato dall'esposizione al sole. Sempre più diffuse, inoltre, centrifughe ed essiccatori domestici consentono di preparare facilmente bevande fresche e snack naturali, rendendo ancora più semplice portare in tavola alimenti salutari, anche per i più piccoli, a casa come in spiaggia.