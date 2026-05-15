Sanguedolce conquista TuttoFood
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Sanguedolce conquista TuttoFood 2026: arriva Lino Banfi come testimonial

L’azienda di Andria protagonista alla fiera internazionale di Milano: “Solo latte, rigore e genio italiano” il nuovo slogan che lancia il rebranding

Andria - venerdì 15 maggio 2026 11.57 Sponsorizzato
In una Milano trasformata in questi giorni nella capitale mondiale del food business, la Puglia si prende la scena con i suoi sapori, le sue eccellenze e le storie di imprese che hanno saputo unire tradizione e innovazione. Al TuttoFood 2026, la fiera internazionale dell'agroalimentare che ha riunito oltre 5000 espositori da tutto il mondo, tra i protagonisti dello spazio pugliese c'è stata anche l'azienda andriese Sanguedolce, realtà lattiero-casearia che continua a consolidare la propria presenza sui mercati internazionali partendo dal cuore della Murgia.

Nata dall'intuizione di nonno Tommaso, conosciuto da tutti come "il casaro", Sanguedolce porta avanti una visione produttiva che coniuga rigore, creatività e attenzione alla qualità. Una filosofia che punta sulla valorizzazione del territorio e su una produzione sempre più attenta alla sostenibilità e al rispetto delle risorse. Proprio il TuttoFood è stato il palcoscenico scelto dall'azienda per presentare in anteprima il nuovo corso del brand.

Tra le principali novità annunciate a Milano, infatti, c'è il rebranding aziendale, con un ritorno alle origini che rimette al centro il nome della famiglia accompagnato dal nuovo claim: "Solo latte, rigore e genio italiano". Una scelta identitaria forte, pensata per rafforzare il legame con la tradizione pugliese e con una storia imprenditoriale che oggi esporta burrate e mozzarelle in tutto il mondo.

«La Puglia è sempre stata la madre delle mozzarelle e delle burrate e siamo quindi orgogliosi di essere pugliesi», ha dichiarato Luca Sanguedolce nel corso della manifestazione milanese, sottolineando il valore di un territorio che continua a rappresentare un punto di riferimento per l'eccellenza casearia italiana. Ma l'altra grande novità presentata al TuttoFood riguarda il volto scelto per rappresentare il marchio: sarà infatti Lino Banfi il nuovo testimonial di Sanguedolce.

«Lino Banfi è il nostro ambasciatore della qualità: nato ad Andria come la burrata e come Sanguedolce, non c'è abbinamento migliore con i nostri valori e i nostri prodotti», spiegano dall'azienda. Una scelta che punta a rafforzare ulteriormente il racconto di autenticità, identità territoriale e tradizione popolare che da sempre accompagna il marchio pugliese in un mercato sempre più orientato alla qualità e alla sicurezza alimentare.

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