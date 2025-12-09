consiglio comunale di Andria
Politica

Puglia Popolare: "Nessun rapporto con il tavolo del centro destra andriese"

La nota di Carlo Laurora, commissario regionale Puglia Popolare e di Nicola Di Feo, commissario provinciale Puglia Popolare

Andria - martedì 9 dicembre 2025 5.17 Comunicato Stampa
"Apprendiamo non senza stupore di essere stati annoverati inconsapevolmente e nostro malgrado, con una singolare intermittenza, nella costituenda coalizione di centro destra della citta di Andria. Ebbene, in qualità di commissarii regionale e provinciale di Puglia Popolare -dichiara una nota dello stesso movimento civico- smentiamo categoricamente ogni tipo di rapporto con il tavolo del centro destra andriese dichiarando di non essere stati in alcun modo compulsati su tale iniziativa. Puglia Popolare si determinerà nella città di Andria secondo i propri principi e seguendo le direttive degli organi provinciali e regionali", concludono Carlo Laurora, commissario regionale Puglia Popolare e Nicola Di Feo, commissario provinciale Puglia Popolare.
