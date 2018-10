Provinciali Bat e Foggia, Forza Italia: "Centrodestra torna a vincere, con FI trainante"

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l'on Mauro D'Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani."Il centrodestra torna a vincere in Capitanata: Nicola Gatta è il nuovo presidente della Provincia di Foggia con il 60% dei consensi . Nella sesta provincia, con il 55% dei voti, vince la lista "Uniti per la Bat", di centrodestra, eleggendo 6 consiglieri provinciali su 12. Da queste due province parte la grande rimonta di un centrodestra forte, che convince con le sue idee e i suoi programmi e che si propone come forza seria di governo per ridare una speranza concreta ai nostri territori. Attendiamo i risultati delle altre province, ma certamente possiamo dire che Forza Italia abbia ripreso il timone della coalizione e che stia per issarsi la bandiera della Libertà: dalle provinciali per riconquistare tutta la Puglia".