Bernardo Lodispoto. <span>Foto Ida Vinella</span>
Bernardo Lodispoto. Foto Ida Vinella
Politica

Lodispoto: "Si riapra dibattito sulle province e si torni al voto"

La nota del presidente della Bat dopo la reintroduzione delle province in Friuli

Andria - sabato 24 gennaio 2026 11.55
"L'altro giorno il Senato ha votato per la reintroduzione delle Province in Friuli-Venezia Giulia e questo può rappresentare un primo passo per riaprire il dibattito sulla necessità dell'elezione diretta. La trasformazione delle Province in enti di secondo livello continua ad avere riverberi nefasti sia sotto il profilo democratico sia per l'efficacia dell'azione amministrativa. Sottrarre ai cittadini il diritto di voto è una lesione e conduce allo scollamento tra istituzioni e comunità. Per quanto concerne, invece, l'azione amministrativa, è innegabile che l'assetto attuale costringa le Province a operare con il "freno a mano" alzato: poche risorse e stesse funzioni da svolgere. Sono molto orgoglioso dei risultati che, in un contesto così complesso, stiamo raggiungendo nella Provincia di Barletta-Andria-Trani e sono sicuro che nei prossimi mesi daremo una forte accelerata. Infatti, grazie ai concorsi già espletati, abbiamo oltre venti unità in più nell'organico e ciò significa poter contare su una macchina amministrativa più veloce ed efficiente".
  • Provincia Bat
  • consiglio provinciale bat
  • Bernardo Lodispoto
Autismo, Bruno: "Rispettare i Lea, la sanità faccia subito la sua parte "
24 gennaio 2026 Autismo, Bruno: "Rispettare i Lea, la sanità faccia subito la sua parte"
Legalità 2.0: All’ITT "Jannuzzi " di Andria il successo del progetto pilota con la Questura Bat
24 gennaio 2026 Legalità 2.0: All’ITT "Jannuzzi" di Andria il successo del progetto pilota con la Questura Bat
Altri contenuti a tema
Zona PIP invasa dai rifiuti delle attività della ristorazione presenti in via Trani Attualità Zona PIP invasa dai rifiuti delle attività della ristorazione presenti in via Trani Esasperati i titolari delle attività presenti: "La misura è colma. Questa zona della città è rimasta nel dimenticatoio"
Elezioni e politica tra Comune… Provincia… Regione Elezioni e politica tra Comune… Provincia… Regione Nota dei consiglieri comunali del M5S Doriana Faraone e Pietro Di Pilato, e del collega del Gruppo Misto Nicola Civita
Liberali e Riformisti Andria: "Dimissioni per Lodispoto, Marchio Rossi e Sgarra" Liberali e Riformisti Andria: "Dimissioni per Lodispoto, Marchio Rossi e Sgarra" Lo chiede in una nota Rocco Cardilli, Segretario provinciale NPSI BAT
I Sindaci di Andria, Bisceglie, Trani e San Ferdinando chiedono le dimissioni di Lodispoto I Sindaci di Andria, Bisceglie, Trani e San Ferdinando chiedono le dimissioni di Lodispoto Quattro Primi cittadini, tutti del centrosinistra chiedono un "cambio al vertice" della provincia Bat
L'Intergruppo consiliare di Andria si unisce alla richiesta di dimissioni di Lodispoto L'Intergruppo consiliare di Andria si unisce alla richiesta di dimissioni di Lodispoto La nota dei consiglieri di Michele Coratella, Vincenzo Coratella, Michele Di Lorenzo e Gianluca Grumo
Barchetta (FdI): "Inchiesta Lodispoto, confidiamo nella magistratura ma dimissioni necessarie" Barchetta (FdI): "Inchiesta Lodispoto, confidiamo nella magistratura ma dimissioni necessarie" Il consigliere provinciale e comunale di Fratelli d'Italia dopo le recenti indiscrezioni giudiziarie
Ventola (FdI): "Il presidente Lodispoto deve dimettersi dalla Provincia" Ventola (FdI): "Il presidente Lodispoto deve dimettersi dalla Provincia" La richiesta dell'europarlamentare: "Non gode più (da molto tempo) della fiducia dei colleghi sindaci"
26 Il Presidente della provincia Bat Lodispoto ed i consiglieri comunali Marchio Rossi e Sgarra indagati per concorso in corruzione Cronaca Il Presidente della provincia Bat Lodispoto ed i consiglieri comunali Marchio Rossi e Sgarra indagati per concorso in corruzione Lo riporta stamane la Gazzetta del Mezzogiorno. Il presunto corruttore sarebbe un imprenditore della zona
Comune: eliminazione delle Barriere Architettoniche, contributi a fondo perduto
24 gennaio 2026 Comune: eliminazione delle Barriere Architettoniche, contributi a fondo perduto
Fun with football, Asl Bat e Fidelis Andria insieme per il calcio senza barriere
23 gennaio 2026 Fun with football, Asl Bat e Fidelis Andria insieme per il calcio senza barriere
Momento storico ad Andria, chiude il mercato ortofrutticolo di via Barletta
23 gennaio 2026 Momento storico ad Andria, chiude il mercato ortofrutticolo di via Barletta
Giovani disabili al front office in Questura ad Andria
23 gennaio 2026 Giovani disabili al front office in Questura ad Andria
Dibattito ad Andria: "Il referendum sulla giustizia: Si e NO a confronto "
23 gennaio 2026 Dibattito ad Andria: "Il referendum sulla giustizia: Si e NO a confronto"
Open day del "Tandoi " di Corato
23 gennaio 2026 Open day del "Tandoi" di Corato
Lista e Gruppo consigliare Andrialab 3: "Visioni ed allucinazioni nella comunicazione del centrodestra "
23 gennaio 2026 Lista e Gruppo consigliare Andrialab 3: "Visioni ed allucinazioni nella comunicazione del centrodestra"
Tari, Napolitano: "Ad Andria oltre al danno degli aumenti record anche le cartelle pazze "
23 gennaio 2026 Tari, Napolitano: "Ad Andria oltre al danno degli aumenti record anche le cartelle pazze"
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.