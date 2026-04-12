Bernardo Lodispoto Copyright Ida Vinella
Bernardo Lodispoto Copyright Ida Vinella
Politica

Incendio auto, Lodispoto: "Intimidazioni non ci fanno paura, continueremo a lottare e a operare per la legalità"

La solidarietà del mondo politico

BAT - domenica 12 aprile 2026 16.04 Comunicato Stampa
"Se il rispetto rigorosissimo della legge, a cui ispiriamo la nostra azione politica in Provincia e al Comune di Margherita di Savoia, dà fastidio a qualcuno "allergico" alla legalità, è bene chiarire che continueremo a dargli molto, moltissimo fastidio.
Una cosa è certa: non ci fanno paura le intimidazioni e continueremo a lavorare nelle Istituzioni nell'esclusivo interesse dei cittadini".
Lo dichiara il Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto.

"Esprimo la mia più totale solidarietà e vicinanza al presidente della provincia Bat Bernardo Lodispoto, vittima di un gesto vile e da condannare con forza. L'incendio della sua autovettura rappresenta un grave atto intimidatorio al quale le istituzioni devono dare una risposta forte. Confido nell'operato delle forze dell'ordine e della magistratura per risalire alle cause dell'accaduto e assicurare alla giustizia i responsabili". Così il presidente del gruppo Per la Puglia, Ruggiero Passero.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Provincia Bat
  • consiglio provinciale bat
  • Bernardo Lodispoto
"Andria riparte ", Io Sud e Nuovo Psi insieme presentano il nuovo progetto politico
12 aprile 2026 "Andria riparte", Io Sud e Nuovo Psi insieme presentano il nuovo progetto politico
Provincia BAT: urne aperte nel caos, tra inchieste, veleni e il fuoco delle intimidazioni
12 aprile 2026 Provincia BAT: urne aperte nel caos, tra inchieste, veleni e il fuoco delle intimidazioni
Altri contenuti a tema
Provincia BAT: urne aperte nel caos, tra inchieste, veleni e il fuoco delle intimidazioni Provincia BAT: urne aperte nel caos, tra inchieste, veleni e il fuoco delle intimidazioni Tra fiamme intimidatorie e macerie politiche, la BAT al voto per un Consiglio che nasce già con la data di scadenza
Incendiata l'auto della moglie del presidente della BAT Lodispoto Cronaca Incendiata l'auto della moglie del presidente della BAT Lodispoto È accaduto a Margherita di Savoia nei pressi della loro abitazione
Tangenziale Ovest di Andria, revocata l'aggiudicazione dei lavori Territorio Tangenziale Ovest di Andria, revocata l'aggiudicazione dei lavori L'annuncio della Provincia BAT dopo la spinta delle associazioni
Provincia Bat: Ad Andria cerimonia di giuramento delle nuove Guardie Ecologiche Volontarie Attualità Provincia Bat: Ad Andria cerimonia di giuramento delle nuove Guardie Ecologiche Volontarie Il coordinamento del servizio è affidato al responsabile dell’Ufficio del Raggruppamento territoriale, Gianni De Trizio
"Il Lavoro viaggia con noi": nella Bat i Consulenti del Lavoro pronti ad accogliere giovani e imprese sul Truck della Legalità Associazioni "Il Lavoro viaggia con noi": nella Bat i Consulenti del Lavoro pronti ad accogliere giovani e imprese sul Truck della Legalità Cresce l'attesa per la tappa del 16 aprile, Giusto: "il ruolo del Consulente come garante di legalità e sicurezza tra aziende, lavoratori ed enti pubblici"
Servizio di O.P. ai seggi elettorali della Bat, S.A.P. "Forze dell'Ordine al freddo" Commento Servizio di O.P. ai seggi elettorali della Bat, S.A.P. "Forze dell'Ordine al freddo" Così si esprime, in una nota la Segreteria provinciale SAP della Bat
Bretella a Montegrosso, Lodispoto: «Pubblicato bando di gara per i lavori» Bretella a Montegrosso, Lodispoto: «Pubblicato bando di gara per i lavori» La nota del Presidente BAT Lodispoto
Provincia Bat, contratto firmato per i nuovi dipendenti dell'ente Vita di città Provincia Bat, contratto firmato per i nuovi dipendenti dell'ente Lodispoto: "Così per potenziare la macchina amministrativa"
Rigenerazione delle aree produttive di Andria: incontro tra associazioni d' impresa ed Amministrazione Comunale
12 aprile 2026 Rigenerazione delle aree produttive di Andria: incontro tra associazioni d' impresa ed Amministrazione Comunale
E' il giorno di "Andria pedala ", che giunge alla 12esima edizione
12 aprile 2026 E' il giorno di "Andria pedala", che giunge alla 12esima edizione
Lo sport oltre il traguardo: ad Andria un incontro tra competizione ed emozioni
12 aprile 2026 Lo sport oltre il traguardo: ad Andria un incontro tra competizione ed emozioni
Vurchio: “S.P. 1 e area McDonald’s di Andria, servono aggiornamenti dalla Provincia e tempi certi per i lavori”
12 aprile 2026 Vurchio: “S.P. 1 e area McDonald’s di Andria, servono aggiornamenti dalla Provincia e tempi certi per i lavori”
Tanta la partecipazione delle associazioni religiose di Andria che si sono strette al neo vescovo, Don Mimmo Basile
12 aprile 2026 Tanta la partecipazione delle associazioni religiose di Andria che si sono strette al neo vescovo, Don Mimmo Basile
Incendiata l'auto della moglie del presidente della BAT Lodispoto
11 aprile 2026 Incendiata l'auto della moglie del presidente della BAT Lodispoto
L'abbraccio di Andria al vescovo Mons. Domenico Basile: "Il mio un nuovo sì al Signore "
11 aprile 2026 L'abbraccio di Andria al vescovo Mons. Domenico Basile: "Il mio un nuovo sì al Signore"
Nuovo ospedale di Andria, Napolitano: "Ancora tutto fermo "
11 aprile 2026 Nuovo ospedale di Andria, Napolitano: "Ancora tutto fermo"
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.