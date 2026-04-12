Incendio auto, Lodispoto: "Intimidazioni non ci fanno paura, continueremo a lottare e a operare per la legalità"

"Se il rispetto rigorosissimo della legge, a cui ispiriamo la nostra azione politica in Provincia e al Comune di Margherita di Savoia, dà fastidio a qualcuno "allergico" alla legalità, è bene chiarire che continueremo a dargli molto, moltissimo fastidio.

Una cosa è certa: non ci fanno paura le intimidazioni e continueremo a lavorare nelle Istituzioni nell'esclusivo interesse dei cittadini".

Lo dichiara il Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto.



"Esprimo la mia più totale solidarietà e vicinanza al presidente della provincia Bat Bernardo Lodispoto, vittima di un gesto vile e da condannare con forza. L'incendio della sua autovettura rappresenta un grave atto intimidatorio al quale le istituzioni devono dare una risposta forte. Confido nell'operato delle forze dell'ordine e della magistratura per risalire alle cause dell'accaduto e assicurare alla giustizia i responsabili". Così il presidente del gruppo Per la Puglia, Ruggiero Passero.