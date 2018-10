Meteo: in arrivo forte vento e precipitazioni diffuse

Una profonda saccatura di origine atlantica sull'Europa occidentale provoca un intenso flusso di correnti meridionali instabili sulla penisola italiana determinando piogge diffuse e persistenti al nord, in estensione al centro-sud, anche a carattere temporalesco, e un deciso aumento della ventilazione dai quadranti meridionali su tutto il territorio nazionale.Si prevedono a partire dalle prime ore di domani 28 ottobre 2018, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con rinforzi di burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte.Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.Il Centro Funzionale Decentrato ha valutato a partire dalla mezzanotte di domani 28 ottobre 2018 e per le successive 24-36 ore unIl Centro Funzionale e la Sala Operativa monitoreranno gli eventi fornendo aggiornamenti in merito all'evoluzione della situazione meteo e degli effetti al suolo.La Sezione Protezione Civile invita ad attenersi alle norme di autoprotezione.