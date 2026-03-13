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Allerta meteo gialla per piogge fino alle 19.00 di oggi, venerdì 13 marzo

Avviso della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia

Andria - venerdì 13 marzo 2026 16.48 Comunicato Stampa
La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio del 13 marzo 2026, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa Andria, dalle ore 14.00 del 13 marzo e per le successive 5 ore. Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana sulle zone interne, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sulle zone interne centro-settentrionali.

Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.

I COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI TEMPORALE:
https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/in-caso-di-temporali-e-fulmini/
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