Allerta meteo gialla per pioggia dalle 20 di lunedì 30 marzo

La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio del 30 marzo 2026, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa Andria,, per piogge.Per la giornata di oggi sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia settentrionale. Per la giornata di domani, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati.Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.