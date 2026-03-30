Meteo
Allerta meteo gialla per pioggia dalle 20 di lunedì 30 marzo
Avviso della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia. Si raccomanda l’osservanza delle buone norme comportamentali
Andria - lunedì 30 marzo 2026 17.30
La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio del 30 marzo 2026, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa Andria, dalle ore 20.00 del 30 marzo e per le successive 28 ore, per piogge.
Per la giornata di oggi sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia settentrionale. Per la giornata di domani, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati.
Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.
I COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI TEMPORALE:
https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/in-caso-di-temporali-e-fulmini/
Per la giornata di oggi sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia settentrionale. Per la giornata di domani, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati.
Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.
I COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI TEMPORALE:
https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/in-caso-di-temporali-e-fulmini/
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