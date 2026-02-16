vento forte
vento forte
Meteo

Dal Comune diramata l'allerta meteo arancione per vento forte

Invitata la cittadinanza a limitare gli spostamenti all'aperto. Disposta la chiusura della Pineta comunale per l'intera durata dell'evento meteorologico

Andria - lunedì 16 febbraio 2026 20.54
In conformità con il Messaggio di Allerta N° 2_EC emesso dalla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, l'Amministrazione Comunale e il Comando di Polizia Locale comunicano le disposizioni per la gestione dell'emergenza meteorologica prevista per la giornata di domani.
​Il territorio di Andria, identificato nella zona di allerta Puglia C (Puglia Centrale Adriatica), è interessato da un'allerta ARANCIONE per rischio vento.
​Dettagli Tecnici e Previsioni
​Validità* : Dalle ore 00:00 del 17.02.2026 per le successive 20 ore.
​Intensità del vento: Sono previsti venti forti da Nord-Ovest con una velocità media di circa 40 km/h.
​Raffiche massime: Si segnala il rischio di raffiche di burrasca che potranno raggiungere punte fino a 80 km/h.
​Fase operativa : È stata dichiarata la fase di Attenzione.
​Provvedimenti e divieti:
​A tutela della pubblica incolumità e in esecuzione della preesistente ordinanza sindacale, si dispone:
​Chiusura della Pineta comunale per l'intera durata dell'evento meteorologico.
​Massima cautela in prossimità di strutture mobili, impalcature, cartellonistica stradale e vasi su balconi. ​Si raccomanda di non sostare e transitare, sia a bordo veicolare sia appiedati, nelle aree alberate causa possibile caduta di rami o alberi.
​Contatti per Segnalazioni ed Emergenze
​Per segnalare situazioni di criticità o richiedere l'intervento delle autorità, sono attivi i seguenti numeri:
​Centrale Operativa Polizia Locale (Andria): 0883 290516 – 0883 290517
​Numero Unico di Emergenza: 112
​L'Amministrazione invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti all'aperto, in particolare nelle aree verdi, durante le ore di massima intensità dei fenomeni.
  • Comune di Andria
  • meteo bat
  • meteo andria
  • forte vento
  • Protezione Civile
