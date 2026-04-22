Meteo
Maltempo: allerta meteo gialla per vento dalle 08.00 di giovedì 23 aprile
Nuovo avviso della Sezione regionale della Protezione Civile. Si raccomanda l’osservanza delle buone norme comportamentali
Andria - mercoledì 22 aprile 2026 17.22
La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio del 22 aprile 2026, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa Andria, dalle ore 08.00 del 23 aprile e per le successive 10 ore per vento. Sono previsti venti forti settentrionali, con locali rinforzi di burrasca sulla Puglia meridionale.
Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.
I COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI VENTI E MAREGGIATE:
https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/in-caso-di-venti-e-mareggiate/
Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.
I COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI VENTI E MAREGGIATE:
https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/in-caso-di-venti-e-mareggiate/
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