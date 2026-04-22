Maltempo: allerta meteo gialla per vento dalle 08.00 di giovedì 23 aprile

La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio del 22 aprile 2026, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa Andria,per vento. Sono previsti venti forti settentrionali, con locali rinforzi di burrasca sulla Puglia meridionale.Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.