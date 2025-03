Martedì 1° aprile sopralluogo al Gurgo di Andria richiesto dalla consigliera Grazia Di Bari

Su richiesta della consigliera del M5S Grazia Di Bari, il prossimo 1° aprile alle ore 11 verrà effettuato un sopralluogo sul sito del Gurgo di Andria. Parteciperanno la consigliera Di Bari, l'assessora regionale all'Ambiente Serena Triggiani, un rappresentante dell'amministrazione comunale di Andria, il consigliere comunale del M5S Michele Coratella, il geologo Vincenzo Iurilli presidente SIGEA Sezione Puglia, l'ingegnere progettista Andrea Doria e Gianni Massaro presidente del Forum Ambientalista Ricorda Rispetta di Andria."Il 'Gurgo' - dichiara Di Bari - rappresenta un patrimonio inestimabile dal punto di vista paesaggistico, ambientale, geologico e culturale. Per questo non possiamo accettare il progetto che prevede di utilizzare il sito come vasca di laminazione. Una posizione che assieme al Comune di Andria, SIGEA Puglia, Forum Ambientalista e Ordine dei Geologi abbiamo espresso in Commissione regionale Ambiente nel corso dell'audizione che ho richiesto per approfondire la questione e mettere allo stesso tavolo tutti gli attori interessati. In quell'occasione era emersa la necessità di effettuare un sopralluogo sul Gurgo, che effettueremo il prossimo 1°aprile".