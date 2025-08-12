Serena Triggiani con Grazia Di Bari
Politica

Gurgo di Andria, Di Bari (M5S): "Finalmente l’inizio del percorso di recupero e valorizzazione della dolina carsica”

Concordato l'invio da parte del Comune di Andria di una nota alla provincia per chiedere le risorse da destinare al recupero del 'Gurgo'

Andria - martedì 12 agosto 2025 5.30 Comunicato Stampa
Su richiesta della consigliera del M5S Grazia Di Bari si è tenuto ieri nella sede dell'Assessorato regionale all'Ambiente un incontro sulla valorizzazione del 'Gurgo', a cui hanno partecipato l'assessora Triggiani e l'amministrazione comunale di Andria.

"Nei mesi scorsi - dichiara Di Bari - mi sono battuta per difendere il 'Gurgo', una delle cinque doline carsiche più importanti di Puglia. Un primo risultato importante è stato bloccare il progetto che prevedeva il sito venisse utilizzato come vasca di laminazione, oggi (ieri per chi legge n.d.r.) possiamo annunciare con orgoglio l'inizio del percorso per il recupero e la valorizzazione del Gurgo. Un traguardo frutto di un lavoro fatto di ascolto, confronto e collaborazione.In particolare, voglio ringraziare l'assessora regionale all'Ambiente, Serena Triggiani, per aver creduto in questo progetto e per aver individuato le risorse necessarie all'interno dei fondi regionali destinati alla Provincia BAT. Nella riunione è stato concordato l'invio da parte del Comune di Andria di una nota alla provincia per chiedere le risorse da destinare al recupero del 'Gurgo' ". Lo dichiara la consigliera del M5S Grazia Di Bari

"Adesso - continua Di Bari - iniziamo un percorso condiviso con tutti gli enti interessati affinché il 'Gurgo' possa tornare ad essere fruibile per la comunità, come lo era anni fa, e diventare parte integrante di una visione turistica più ampia, capace di coniugare tutela e sviluppo. Continuerò a seguire ogni passaggio con attenzione e responsabilità, perché il 'Gurgo' può essere trasformato in un esempio positivo di valorizzazione intelligente, in cui coniugare sicurezza, cultura e sviluppo sostenibile. Un modo per preservare la dolina carsica di Andria e trasmettere alle future generazioni un patrimonio ambientale ricco di potenzialità. Luoghi come questo non solo vanno protetti, ma anche restituiti alla vita collettiva, alla conoscenza, alla bellezza".
