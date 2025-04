Il ‘Gurgo’ di Andria non verrà utilizzato come vasca di laminazione

Si è tenuto questa mattina il sopralluogo sul sito del Gurgo di Andria richiesto dalla consigliera del M5S Grazia Di Bari, alla presenza del'assessora regionale all'Ambiente Serena Triggiani, del Comune di Andria, del consigliere comunale del M5S Michele Coratella, del geologo Vincenzo Iurilli presidente SIGEA Sezione Puglia, dell'ingegnere progettista Andrea Doria e di Gianni Massaro presidente del Forum Ambientalista Ricorda Rispetta di Andria."Il sopralluogo al Gurgo - dichiara Grazia Di Bari - che ho fortemente voluto, ha prodotto un risultato importante: il sito non verrà utilizzato come vasca di laminazione e si lavorerà ad altre soluzioni contro il dissesto idrogeologico. Una battaglia che abbiamo portato avanti assieme all'associazione Sigea e all'intergruppo del Comune di Andria, presenti oggi, che avevano già espresso alla Regione la loro contrarietà. L'assessora regionale all'Ambiente Serena Triggiani, che ringrazio, si è infatti resa conto in prima persona del valore del sito sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico e culturale e si è resa pronta a finanziare un progetto per la valorizzazione del Gurgo. Ora lavoreremo in questo senso, consapevoli delle opportunità che la promozione del sito, inserito tra i Geositi di Puglia proprio per le sue peculiarità, può dare non solo ad Andria ma a tutta la regione".