"Gurgo" trasformato in vasca di laminazione: questa mattina sopralluogo

Si terrà oggi mercoledì 16 aprile alle ore 10:30 il sopralluogo sul sito del Gurgo di Andria richiesto dalla consigliera regionale del M5S Grazia Di Bari. Parteciperanno la consigliera regionale Di Bari, l'assessora regionale all'Ambiente Serena Triggiani, un rappresentante dell'amministrazione comunale di Andria, il consigliere comunale del M5S Michele Coratella, il geologo Vincenzo Iurilli presidente SIGEA Sezione Puglia, l'ingegnere progettista Andrea Doria e Gianni Massaro presidente del Forum Ambientalista Ricorda Rispetta di Andria."È necessario - dichiara Di Bari - mantenere alta l'attenzione sul 'Gurgo' di Andria, che rappresenta un patrimonio inestimabile dal punto di vista paesaggistico, ambientale, geologico e culturale. Nel corso dell'audizione in Commissione Ambiente abbiamo espresso la contrarietà al progetto che prevede di utilizzare il sito come vasca di laminazione. Una posizione condivisa con Comune di Andria, SIGEA Puglia, Forum Ambientalista e Ordine dei Geologi. In quell'occasione era emersa la necessità di effettuare un sopralluogo sul Gurgo, che abbiamo programmato, così da favorire il confronto tra tutti gli attori interessati"