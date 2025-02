Gurgo di Andria: "un successo il convegno, ora soluzioni concrete per la sua tutela"

«Dopo il successo del convegno "GURGO: dalla tutela ambientale al rischio idrogeologico", che ha visto un'ampia partecipazione e interventi di alto livello tecnico, resta confermato l'impegno per la salvaguardia della dolina carsica e la ricerca di soluzioni alternative per la gestione del rischio idrogeologico.L'evento, organizzato dall'Intergruppo consiliare "Cultura, Salute e Ambiente" e dalle associazioni Forum Ambientalista e Legambiente, ha permesso di approfondire le criticità legate al progetto della vasca di laminazione e di individuare percorsi alternativi per la tutela di questo importante sito naturalistico.IL CONSIGLIO COMUNALE IN PRIMA LINEA PER LA SALVAGUARDIA DEL GURGOAlla luce delle evidenze emerse durante il convegno, in Consiglio Comunale verrà discusso un ordine del giorno che impegna il Sindaco e la Giunta a:1. Attivarsi presso tutte le sedi competenti per scongiurare la trasformazione del Gurgo in vasca di laminazione, promuovendo un tavolo tecnico con gli enti coinvolti.2. Promuovere uno studio approfondito per individuare siti alternativi idonei alla realizzazione dell'opera idraulica, valutando soluzioni innovative e sostenibili.3. Avviare l'iter per il riconoscimento del Gurgo quale sito di interesse naturalistico-ambientale e predisporre un piano di valorizzazione.L'ordine del giorno sarà trasmesso ai principali enti e istituzioni competenti, tra cui la Regione Puglia, l'Assessore Regionale all'Ambiente, il Commissario per il Dissesto Idrogeologico e la Provincia BAT, per garantire un'azione coordinata e incisiva a tutela del Gurgo.UN PATRIMONIO DA PROTEGGERE, UN FUTURO DA COSTRUIRE INSIEMEIl Gurgo di Andria non è solo una formazione geologica di inestimabile valore, ma un elemento identitario del territorio, con un potenziale strategico per lo sviluppo sostenibile. La sua tutela non deve entrare in conflitto con la sicurezza idraulica, ma diventare un esempio di come protezione ambientale e prevenzione possano procedere di pari passo.L'invito alla cittadinanza resta forte: partecipare attivamente a questa battaglia di civiltà per il futuro del nostro territorio».Lo sottolinea in una nota il Comitato Promotore dell'Intergruppo consiliare "Cultura, Salute e Ambiente", attraverso la Segreteria organizzativa curata da Antonio Nespoli.