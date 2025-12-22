Vita di città
"Le Radici del Natale", Vigilia e "Facciamo Pace": ecco gli eventi dei prossimi giorni
Il 24 dicembre servizio navetta gratuito alle 8 alle 20. Centro e periferia saranno collegati con apposite linee di trasporto
Andria - lunedì 22 dicembre 2025 17.16
Ancora poche ore e poi si entrerà nel vivo del Natale, con la classica Vigilia di Andria che sta per andare in scena e il ricco calendario di eventi del Comune di Andria "Le radici del Natale" che è già in svolgimento e quello di "Facciamo pace" che porta il teatro d'inverno in città. Ma andiamo con ordine e partiamo dal 23 dicembre con "Il Natale degli sportivi" presso il Palazzetto dello Sport dalle ore 17 alle ore 22 a cura del Centro sportivo Italiano.
Dal 21 al 24 dicembre ad Andria c'è l'attesa creazione del Circo El Grito "Liminal", con la quale Fabiana Ruìz Diaz conduce lo spettatore nella solitudine surreale di un circo abbandonato, tra acrobazie e musica dal vivo, in un delicato equilibrio tra veglia e sogno. Il 26 e 27 dicembre arriva "Seguime", della compagnia Zenzero&Cannella, storia buffa e poetica ispirata alfolklore argentino: due personaggi imparano a conoscersi oltre le differenze, in un racconto che celebra il cambiamento e l'incontro.
Sempre il 26 dicembre si festeggia lo Stupor Mundi ad Andria con l'iniziativa "Buon Compleanno Federico", ovvero un corteo medievale che da porta Sant'Andrea arriverà sino a Piazza Duomo luogo dove si svolgerà un suggestivo spettacolo di falconeria, evento organizzato dall'assessorato alle Radici in collaborazione con l'associazione culturale Art Turism, in scena dalle 18.30 alle 20.
Capitolo a parte merita la Vigilia di Natale, divenuta ormai un brand, con una programmazione e animazione a sé e che vedrà il centro cittadino animarsi di musica e spettacoli all'aperto, concerti diffusi e intrattenimento per adulti e bambini, come per esempio l'appuntamento organizzato, tra gli altri, dalla Confcommercio presso l'Oratorio salesiano alle 12.
E poi c' un imponente sforzo dell'Amministrazione per garantire la mobilità sostenibile tant'è che è stato attivati per tutta la giornata del 24 dicembre il servizio di navetta gratuito. Centro e periferia saranno collegate da apposite linee di trasporto dalle 8 alle 20, con partenze ogni mezz'ora.
Per l'occasione sono state predisposte 5 aree dedicate al "Park&Ride" con lo scopo di permettere a tutti di vivere le attrazioni natalizie nel centro cittadino senza arrivare in auto: Ipercoop Mongolfiera, IPSIA (zona retrostante via vecchia Barletta), San Valentino (via Comuni di Puglia / Parco Covid), Largo Caneva e Andria Sud (Via bisceglie – Via Paganini). Una iniziativa dedicata alla mobilità sostenibile da parte del Comune di Andria, resa possibile con il supporto di A.S.A. (Autolinee Servizi Andriesi). L'invito è a lasciare le auto a casa e godersi la città a piedi.
Per garantire al massimo la sicurezza di tutti con un'apposita ordinanza è fatto divieto di vendita di bevande destinate al consumo immediato in contenitori di vetro, non solo nella giornata della Vigilia di Natale ma anche per San Silvestro e poi prevista pure la chiusura delle strade del contro cittadino e la variazione degli orari della Ztl con un'altra ordinanza. Entrambe disponibili sul sito del Comune di Andria insieme anche ai programmi completi de "Le Radici del Natale" e del festival "Facciamo Pace".
