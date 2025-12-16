CALCIT e Sergio Adea
“Natale in armonia” Sergio Adea in concerto

Le canzoni del Natale del cantautore andriese saranno eseguite il 22 dicembre 2025, presso l'auditorium “Mons. Di Donna di Andria

Andria - martedì 16 dicembre 2025 17.43
Nell'ambito della serie di manifestazioni "Le Radici del Natale" 2025, giunto alla sua 4° edizione, patrocinata dalla regione Puglia e dal comune di Andria – Assessorato alle Radici e con l'egida dell'associazione C.A.L.C.I.T., si terrà l'evento "Natale in armonia, con Sergio Adea Experience Band".

Un concerto di canzoni edite/inedite del cantautore andriese Sergio Adea a carattere pop-rock nell'atmosfera del Natale. Oltre ai temi della sfera sentimentale, il cantautore dedica particolare attenzione ai temi della tutela dell'ambiente e dell'amore per la natura ben affrontati negli E.P., pubblicati sulle varie piattaforme on-line (Spotify, Apple Music ecc.) "SMOG" - "IN ARMONIA" - "MAGICO MOMENTO". In particolar modo, i brani: "Smog" presentato in RAI RADIO INTERNATIONAL "Taccuino Italiano" Saxa Rubra-Roma, "L'illusione del progresso", che nella INDIE MUSIK LIKE (19.12.2022) radio classifica, raggiunse la 72^ posizione a livello nazionale, e "Di più amore tra noi" presentato al Premio "Pigro" - Ivan Graziani (8/9.12.2023 Teramo).

Il pubblico avrà così l'opportunità di godere di ottima musica e inoltre, sarà stimolato a riflettere sul proprio rapporto con il pianeta e sull'impatto individuale che si ripercuote nell'ambiente, temi ormai imprescindibili nella vita quotidiana di ciascun individuo. L'evento si svolgerà, ad ingresso libero, il 22 dicembre 2025 dalle ore 20.30 presso l'auditorium "Mons. Di Donna" via Aurelio Saliceti - Andria.
