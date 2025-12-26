Il grande Albero di Natale in Piazza Catuma
Il grande Albero di Natale in Piazza Catuma
Attualità

Anche Andria tra i “Capodanni di Puglia”: fino al 6 gennaio musica dal vivo nelle piazze

Il programma degli eventi fino al prossimo 30 dicembre

Andria - venerdì 26 dicembre 2025 10.54
Anche Andria rientra tra i "Capodanni di Puglia", l'iniziativa della Regione Puglia a cura dell'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione in collaborazione con i Comuni capoluogo. Il programma, inserito nel cartellone de "Le Radici del Natale" vede tanta, tantissima musica dal vivo nelle piazze della città.
«Anche quest'anno Andria rientra a pieno titolo nel circuito dei Capodanni di Puglia, confermando una strategia chiara di valorizzazione turistica e culturale della nostra città – dichiara l'Assessore alle Radici Cesareo Troia - Il programma di Capodanno si inserisce all'interno di un più ampio calendario che conta oltre 120 eventi, già programmati e calendarizzati dall'Amministrazione comunale con Le Radici del Natale, frutto di una scelta politica precisa basata sulla collaborazione e sulla compartecipazione tra pubblico e privato. Fino al 6 gennaio abbiamo costruito un cartellone ricco e diversificato, pensato per tutte le fasce d'età e per rispondere a esigenze differenti, animando numerosi luoghi della città con musica dal vivo, danza, canti, giocoleria e momenti di intrattenimento capaci di coinvolgere cittadini e visitatori. Tutto questo è stato possibile anche grazie ai finanziamenti regionali, che ci hanno consentito di ampliare la proposta e di investire concretamente su un'idea di turismo destagionalizzato, rendendo Andria attrattiva e viva anche oltre i periodi tradizionalmente legati ai flussi turistici».

A dare il via è stata l'Accademia Federiciana il 22 dicembre con l'esibizione di circa 50 studenti che hanno animato con ensemble e set di batterie il Chiostro di San Francesco. Il 24 dicembre appuntamento con la imperdibile Vigilia Andriese. E da oggi 26 dicembre, fino al 6 gennaio, altre esibizioni musicali di alto livello animeranno le strade della città.


Questo il programma degli eventi fino al prossimo 30 dicembre:

26 dicembre - esterno Chiesa Immacolata "INSOLITA BAND"
27 dicembre – in piazza Marconi "PAIPERS"
28 dicembre – in piazza Marconi "INSOLITO POP QUARTET"
29 dicembre – in piazza Marconi PATTY LOMUSCIO "Christmas in Jazz"
30 dicembre – in piazza Marconi AMELIA MILELLA "A Natale è sempre Gospel"

Tutti gli eventi avranno inizio alle ore 19,30 circa.

  • buon natale
  • capodanno
  • Natale
  • Le radici del Natale
Un Capodanno speciale per i ragazzi del Centro Zenith
26 dicembre 2025 Un Capodanno speciale per i ragazzi del Centro Zenith
Auguri della Sindaca Bruno alla centenaria Carmina Parente
26 dicembre 2025 Auguri della Sindaca Bruno alla centenaria Carmina Parente
Altri contenuti a tema
Un Capodanno speciale per i ragazzi del Centro Zenith Un Capodanno speciale per i ragazzi del Centro Zenith A Montepulciano, in Toscana
831esimo anniversario della nascita di Federico II: gli eventi de “Le Radici del Natale”   Eventi e cultura 831esimo anniversario della nascita di Federico II: gli eventi de “Le Radici del Natale”   Oggi è il giorno della rievocazione: dalle ore 18:30 un corteo di figuranti percorrerà alcune delle vie cittadine
Natale 2025, "Amate questa città" Commento Natale 2025, "Amate questa città" Il messaggio di auguri del Sindaco Giovanna Bruno
Gli eventi dei “Capodanni di Puglia” con Pugliapromozione e tutti i Comuni capoluogo Gli eventi dei “Capodanni di Puglia” con Pugliapromozione e tutti i Comuni capoluogo Il calendario di tutte le manifestazioni che vedono Andria tra le città con offerta di musica, spettacoli, eventi etc. etc.
Natale: Coldiretti Puglia, 180 euro a famiglia: +13% spesa per tavola tra pesce e dolci Territorio Natale: Coldiretti Puglia, 180 euro a famiglia: +13% spesa per tavola tra pesce e dolci Ci sarà chi manterrà la spesa tra i 60 e gli 80 euro, ma anche chi supererà i 350 euro
Nascita di Federico II di Svevia: tre giorni di festeggiamenti ad Andria Vita di città Nascita di Federico II di Svevia: tre giorni di festeggiamenti ad Andria Buon compleanno svevo: 26-27 e 28 dicembre 2025
Tante voci per il Natale più semplice e gioioso: auguri dal Viva Network Tante voci per il Natale più semplice e gioioso: auguri dal Viva Network Quest’anno abbiamo scelto l’autenticità per celebrare il Natale attraverso le persone e il legame con le nostre città
"Le Radici del Natale", Vigilia e "Facciamo Pace": ecco gli eventi dei prossimi giorni Vita di città "Le Radici del Natale", Vigilia e "Facciamo Pace": ecco gli eventi dei prossimi giorni Il 24 dicembre servizio navetta gratuito alle 8 alle 20. Centro e periferia saranno collegati con apposite linee di trasporto
Il compleanno dell’imperatore Federico II di Svevia e la sua eredità: ancora pochi giorni per il viaggio immersivo sullo “stupor mundi”
26 dicembre 2025 Il compleanno dell’imperatore Federico II di Svevia e la sua eredità: ancora pochi giorni per il viaggio immersivo sullo “stupor mundi”
Marcello Veneziani chiude il 2025 delle Vecchie Segherie Mastrototaro
26 dicembre 2025 Marcello Veneziani chiude il 2025 delle Vecchie Segherie Mastrototaro
831esimo anniversario della nascita di Federico II: gli eventi de “Le Radici del Natale”  
26 dicembre 2025 831esimo anniversario della nascita di Federico II: gli eventi de “Le Radici del Natale”  
Natale 2025, "Amate questa città "
25 dicembre 2025 Natale 2025, "Amate questa città"
Tante voci per il Natale più semplice e gioioso: auguri dal Viva Network
25 dicembre 2025 Tante voci per il Natale più semplice e gioioso: auguri dal Viva Network
Con la manovra economica possibilità di stabilizzazione per il lavoro occasionale in agricoltura
25 dicembre 2025 Con la manovra economica possibilità di stabilizzazione per il lavoro occasionale in agricoltura
Le ragioni del NO alla riforma Nordio al centro di un incontro svoltosi ad Andria
24 dicembre 2025 Le ragioni del NO alla riforma Nordio al centro di un incontro svoltosi ad Andria
Referendum giustizia: Unione Camere Penali, bene voto in due giornate  
24 dicembre 2025 Referendum giustizia: Unione Camere Penali, bene voto in due giornate  
© 2001-2025 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.