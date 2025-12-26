Attualità
Anche Andria tra i “Capodanni di Puglia”: fino al 6 gennaio musica dal vivo nelle piazze
Il programma degli eventi fino al prossimo 30 dicembre
Andria - venerdì 26 dicembre 2025 10.54
Anche Andria rientra tra i "Capodanni di Puglia", l'iniziativa della Regione Puglia a cura dell'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione in collaborazione con i Comuni capoluogo. Il programma, inserito nel cartellone de "Le Radici del Natale" vede tanta, tantissima musica dal vivo nelle piazze della città.
«Anche quest'anno Andria rientra a pieno titolo nel circuito dei Capodanni di Puglia, confermando una strategia chiara di valorizzazione turistica e culturale della nostra città – dichiara l'Assessore alle Radici Cesareo Troia - Il programma di Capodanno si inserisce all'interno di un più ampio calendario che conta oltre 120 eventi, già programmati e calendarizzati dall'Amministrazione comunale con Le Radici del Natale, frutto di una scelta politica precisa basata sulla collaborazione e sulla compartecipazione tra pubblico e privato. Fino al 6 gennaio abbiamo costruito un cartellone ricco e diversificato, pensato per tutte le fasce d'età e per rispondere a esigenze differenti, animando numerosi luoghi della città con musica dal vivo, danza, canti, giocoleria e momenti di intrattenimento capaci di coinvolgere cittadini e visitatori. Tutto questo è stato possibile anche grazie ai finanziamenti regionali, che ci hanno consentito di ampliare la proposta e di investire concretamente su un'idea di turismo destagionalizzato, rendendo Andria attrattiva e viva anche oltre i periodi tradizionalmente legati ai flussi turistici».
A dare il via è stata l'Accademia Federiciana il 22 dicembre con l'esibizione di circa 50 studenti che hanno animato con ensemble e set di batterie il Chiostro di San Francesco. Il 24 dicembre appuntamento con la imperdibile Vigilia Andriese. E da oggi 26 dicembre, fino al 6 gennaio, altre esibizioni musicali di alto livello animeranno le strade della città.
Questo il programma degli eventi fino al prossimo 30 dicembre:
26 dicembre - esterno Chiesa Immacolata "INSOLITA BAND"
27 dicembre – in piazza Marconi "PAIPERS"
28 dicembre – in piazza Marconi "INSOLITO POP QUARTET"
29 dicembre – in piazza Marconi PATTY LOMUSCIO "Christmas in Jazz"
30 dicembre – in piazza Marconi AMELIA MILELLA "A Natale è sempre Gospel"
Tutti gli eventi avranno inizio alle ore 19,30 circa.
«Anche quest'anno Andria rientra a pieno titolo nel circuito dei Capodanni di Puglia, confermando una strategia chiara di valorizzazione turistica e culturale della nostra città – dichiara l'Assessore alle Radici Cesareo Troia - Il programma di Capodanno si inserisce all'interno di un più ampio calendario che conta oltre 120 eventi, già programmati e calendarizzati dall'Amministrazione comunale con Le Radici del Natale, frutto di una scelta politica precisa basata sulla collaborazione e sulla compartecipazione tra pubblico e privato. Fino al 6 gennaio abbiamo costruito un cartellone ricco e diversificato, pensato per tutte le fasce d'età e per rispondere a esigenze differenti, animando numerosi luoghi della città con musica dal vivo, danza, canti, giocoleria e momenti di intrattenimento capaci di coinvolgere cittadini e visitatori. Tutto questo è stato possibile anche grazie ai finanziamenti regionali, che ci hanno consentito di ampliare la proposta e di investire concretamente su un'idea di turismo destagionalizzato, rendendo Andria attrattiva e viva anche oltre i periodi tradizionalmente legati ai flussi turistici».
A dare il via è stata l'Accademia Federiciana il 22 dicembre con l'esibizione di circa 50 studenti che hanno animato con ensemble e set di batterie il Chiostro di San Francesco. Il 24 dicembre appuntamento con la imperdibile Vigilia Andriese. E da oggi 26 dicembre, fino al 6 gennaio, altre esibizioni musicali di alto livello animeranno le strade della città.
Questo il programma degli eventi fino al prossimo 30 dicembre:
26 dicembre - esterno Chiesa Immacolata "INSOLITA BAND"
27 dicembre – in piazza Marconi "PAIPERS"
28 dicembre – in piazza Marconi "INSOLITO POP QUARTET"
29 dicembre – in piazza Marconi PATTY LOMUSCIO "Christmas in Jazz"
30 dicembre – in piazza Marconi AMELIA MILELLA "A Natale è sempre Gospel"
Tutti gli eventi avranno inizio alle ore 19,30 circa.