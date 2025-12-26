831esimo anniversario della nascita di Federico II: gli eventi de “Le Radici del Natale”  

La città di Andria festeggia oggi 26 dicembre il dies natalis dell'imperatore Federico Ii di Svevia. In un processo di valorizzazione turistica e culturale della figura del Puer Apuliae da parte dell'Amministrazione Bruno, che ha visto nelle scorse settimane il conferimento del Premio "Stupor Mundi" alla Comunità di Jesi, città in cui nacque l'imperatore svevo, dando avvio alla rete delle città federiciane, oggi in occasione dell'831° anniversario della sua nascita Andria celebra questo giorno con eventi fino al 28 dicembre.Oggi è il giorno della rievocazione di ciò che avvenne a Jesi quando, il 26 dicembre del 1194, Costanza D'Altavilla Regina di Sicilia, mentre era in viaggio verso il sud Italia, dove avrebbe raggiunto suo marito Enrico VI di Hoestaufen, partorì. L'imperatrice, essendo in quel momento di passaggio nella città marchigiana, fece allestire una tenda in pubblica piazza a Jesi, sotto la quale diede alla luce suo figlio Federico II di Svevia.In memoria di tale avvenimento storico,La Rievocazione Storica, voluta e curata dall'Assessorato alle Radici del Comune di Andria con la collaborazione di ArtTurism, rientra nell'ambito di un più ampio progetto dell'Assessorato Regionale al Turismo e sotto l'egida dell'Unesco.Gli eventi in onore di Federico proseguono anche: alle ore 18,30 è in programma ila cura dell'associazione ArtTurism, una narrazione itinerante in abiti d'epoca che partendo da piazza Duomo si svilupperà per tappe all'interno del centro storico andriese. I due narratori, in abiti d'epoca, saranno accompagnati da figuranti in abiti medievali e condurranno i partecipanti in un percorso narrato che farà tappa in alcuni punti di interesse storico che hanno un pertinente collegamento alla vita dell'imperatore svevo. Il percorso si concluderà con le foto di rito che ciascun partecipante potrà fare con i suoi personaggi storici preferiti presenti per l'occasione.La partecipazione al percorso narrato è gratuita con prenotazione al numero 375/8179906