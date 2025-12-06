Formazione e Lavoro
Lavoro: Workup, quasi 3mila persone da assumere nelle province di Bat, Bari e Foggia

La domanda di lavoro nel territorio delle tre province pugliesi aumenta di circa 500 unità rispetto al precedente report di 15 giorni fa

BAT - sabato 6 dicembre 2025 6.59 Comunicato Stampa
L'analisi aggiornata sull'andamento delle offerte di lavoro nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia conferma un mercato occupazionale dinamico.
La domanda di lavoro nel territorio delle tre province pugliesi aumenta di circa 500 unità rispetto al precedente report di 15 giorni fa, facendo salire a 2.971 il numero complessivo di persone ricercate.
I servizi ludico-ricreativi, d'intrattenimento, artistici e sportivi, insieme ai servizi turistici, culturali e alla ristorazione, si confermano i settori più vivaci, con oltre 1.500 posti disponibili.
In crescita anche la domanda di lavoro nei settori delle Costruzioni, impianti, immobiliare, dell'Artigianato e commercio, mentre si registra un lieve calo nella domanda proveniente dall'ambito ICT, servizi digitali e comunicazione. Tornano invece a salire le richieste nelle aree occupazionali dell'Agricoltura, della Logistica e del Tessile.
Di seguito il dettaglio delle persone da assumere nelle singole aree occupazionali:
  • Servizi ludico-ricreativi, d'intrattenimento, artistici e sportivi 837
  • Servizi turistici, culturali e ristorazione 723
  • Costruzioni, Impianti, Immobiliare 360
  • Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio 265
  • ICT, Servizi digitali, Comunicazione 249
  • Industria, Produzione, Metalmeccanico 166
  • Servizi socio-sanitari ed educativi 88
  • Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali 83
  • Logistica, Trasporti, Magazzini 79
  • Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente 63
  • Servizi alla persona, pulizie e manutenzione 55
  • Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero 2
  • Servizi finanziari/credito e assicurativi 1
Su WORKUP sono indicate anche le proposte #mareasinistra, dedicate alla strategia della Regione Puglia per l'attrazione, la valorizzazione e il ritorno dei talenti sul territorio.
Nella sezione eventi di WorkUP spazio a IDEA LAVORO, l'appuntamento organizzato e promosso dai Centri per l'Impiego degli ambiti di Bari, Bat e Foggia in collaborazione con il Consorzio Mestieri, in programma l'11 dicembre a Troia (FG). L'iniziativa rappresenta un'occasione per stimolare il dibattito sulle politiche del lavoro e per promuovere momenti di recruiting con le aziende del territorio. Nel corso dell'evento saranno inoltre presentati i risultati 2025 del progetto "Il Camper del Lavoro", l'iniziativa di ARPAL Puglia realizzata, in provincia di Foggia, nei territori dei Monti Dauni e del Gargano.
Sempre nella sezione eventi, spazio anche al calendario delle nuove tappe del Camper per il Lavoro, previste nelle prossime due settimane nei territori dei Monti Dauni e del Gargano. Sono 14 gli appuntamenti programmati nei Comuni sprovvisti di Centri per l'Impiego.
Le offerte di lavoro pubblicate su WORKUP possono essere consultate integralmente su Lavoro per te Puglia, disponibile anche su Google Play e App Store.


Gli annunci di lavoro EURES, pubblicati sul report, sono presenti sul portale dedicato.


WORKUP è consultabile al seguente link: https://www.calameo.com/accounts/7407171


I team IDO presenti nei Centri per l'impiego sono a disposizione con servizi dedicati per l'utenza e le aziende che cercano personale.
