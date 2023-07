L'assessore Maurodinoia visita i cantieri di Ferrotramviaria ad Andria

Oggi, lunedì 17 luglio l'assessore ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile della Regione Pugliaha visitato il cantiere per l'interramento della linea ferroviaria nell'abitato di Andria e la nuova stazione di Andria Sud, già operativa dal mese di aprile, insieme al sindaco di Andria, al direttore generale trasporto di Ferrotramviariae al rappresentante del Consorzio Integra"Con questa visita – ha spiegato l'assessore Maurodinoia – abbiamo potuto verificare lo stato di avanzamento dei lavori finanziati con i fondi PO FESR 2014-2020 e il conseguente rispetto degli obiettivi imposti dalla Commissione Europea nel contesto dell'intervento denominato 'Grande Progetto'. I cantieri sono nel pieno delle attività: sono state avviate le opere in cemento armato presso la stazione di Andria centrale, la fermata di Andria nord e la rotatoria provvisoria su via Lissa, necessaria al fine di realizzare le opere di attraversamento della ferrovia.""Questo intervento – ha continuato Maurodinoia – è inserito tra gli obiettivi del Piano Regionale Trasporti e consentirà di migliorare la mobilità urbana della città di Andria, restituendo alla comunità una città senza passaggi a livello, più verde, accessibile e connessa. La conclusione dei lavori è fissata al 30 giugno 2024 e mi sembra che tutte le parti interessate stiano lavorando affinché tale data possa essere rispettata.""Va infine ricordato che quest'opera rientra in un disegno strategico più ampio – ha concluso l'assessore – che ricomprende il raddoppio della tratta Andria-Barletta, finanziato con i fondi del piano nazionale complementare al PNRR, e la successiva interconnessione con la rete nazionale nella stazione di Rete Ferroviaria Italiana di Barletta Centrale."La visita è proseguita presso l'area di proprietà comunale situata tra viale della Costituzione e via Catullo, di circa 12.000 mq. Qui è stata prevista la realizzazione del nuovo mercato ortofrutticolo, i cui lavori sono attualmente in corso. La delocalizzazione dell'attuale mercato situato su via Barletta/via Vecchia Barletta si è reso necessario vista la vicinanza all'intervento di interramento della linea ferroviaria Bari-Barletta ed è stato finanziato dalla Regione Puglia con Delibera di Giunta n. 1599/2022 del 16/11/2022 per un importo di € 3.750.000,00.