Enti locali
Disagi per gli utenti di Ferrotramviaria: le doglianze del Comune
L’Amministrazione scrive a Ferrotramviaria e all'Assessore Regionale alla Mobilità “Situazione peggiorata”
Andria - giovedì 22 gennaio 2026 19.00
Profonda preoccupazione viene espressa dagli Assessori alla Qualità della Vita, Savino Losappio e alla Sicurezza, Pasquale Colasuonno per i numerosi disagi che gli utenti di Andria e delle città vicine stanno subendo sulla tratta ferroviaria Andria-Bari, gestita dalla Ferrovia Bari-Nord.
I due esponenti della Giunta Comunale, raccogliendo numerose doglianze giunte all'attenzione dell'amministrazione, hanno sottoposto la vicenda all'attenzione dell'Assessore regionale alla Mobilità Raffaele Piemontese ed alla Direzione Generale di Ferrotranviaria.
«Le nostre preoccupazioni riguardano quotidiane segnalazioni di ritardi, cancellazioni e irregolarità sulla tratta ferroviaria che stanno mettendo a dura prova la pazienza dei pendolari, studenti e lavoratori che utilizzano questo servizio – denunciano gli assessori - Resta intollerabile che, nonostante le promesse di evoluzione del servizio di trasporto, la situazione non solo non sia migliorata, ma sembra addirittura peggiorata. La mancanza di puntualità, frequenti cancellazioni di corse e la scarsa informazione ai passeggeri stanno causando gravi disagi e stanno pregiudicando la qualità della vita dei cittadini».
Da parte degli assessori Losappio e Colasuonno giunge un formale richiamo alla dirigenza della Ferrotramviaria «a prendere immediatamente misure concrete per ripristinare la regolarità del servizio e garantire la sicurezza, l'affidabilità e soprattutto la dignità dei passeggeri».
Al contempo, all'Assessore Regionale alla Mobilità Piemontese chiedono di «vigilare ed intervenire con decisione affinché la Regione Puglia eserciti il proprio ruolo di controllo e di indirizzo per garantire un servizio ferroviario efficiente e di qualità».
«I cittadini non possono più aspettare – concludono – servono risposte immediate e azioni concrete per risolvere l'incresciosa vicenda».
I due esponenti della Giunta Comunale, raccogliendo numerose doglianze giunte all'attenzione dell'amministrazione, hanno sottoposto la vicenda all'attenzione dell'Assessore regionale alla Mobilità Raffaele Piemontese ed alla Direzione Generale di Ferrotranviaria.
«Le nostre preoccupazioni riguardano quotidiane segnalazioni di ritardi, cancellazioni e irregolarità sulla tratta ferroviaria che stanno mettendo a dura prova la pazienza dei pendolari, studenti e lavoratori che utilizzano questo servizio – denunciano gli assessori - Resta intollerabile che, nonostante le promesse di evoluzione del servizio di trasporto, la situazione non solo non sia migliorata, ma sembra addirittura peggiorata. La mancanza di puntualità, frequenti cancellazioni di corse e la scarsa informazione ai passeggeri stanno causando gravi disagi e stanno pregiudicando la qualità della vita dei cittadini».
Da parte degli assessori Losappio e Colasuonno giunge un formale richiamo alla dirigenza della Ferrotramviaria «a prendere immediatamente misure concrete per ripristinare la regolarità del servizio e garantire la sicurezza, l'affidabilità e soprattutto la dignità dei passeggeri».
Al contempo, all'Assessore Regionale alla Mobilità Piemontese chiedono di «vigilare ed intervenire con decisione affinché la Regione Puglia eserciti il proprio ruolo di controllo e di indirizzo per garantire un servizio ferroviario efficiente e di qualità».
«I cittadini non possono più aspettare – concludono – servono risposte immediate e azioni concrete per risolvere l'incresciosa vicenda».