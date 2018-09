Infrastrutture in Puglia, il consigliere regionale Nino Marmo scrive al Governo

Dopo l'approvazione da parte del consiglio regionale di una mozione presentata dal consigliere regionale di Forza Italia, l'andriese Nino Marmo, lo stesso invia una lettera aperta ai Ministri Lezzi e Toninelli e al presidente della Regione Michele Emiliano per il potenziamento delle infrastrutture in Puglia. Ecco il testo integrale della missiva."Gentili Ministri, gentile Presidente,ln questi mesi, a causa della tragedia del crollo del ponte Morandi che ha colpito Genova e la Nazione, il nostro Paese è tornato ad affrontare il tema delle opere infrastrutturali. È stata l'occasione, se mai ce ne fosse stato bisogno, per rendersi conto di quanto l'ltalia sia colpevolmente indietro dal punto di vista della realizzazione delle opere strategiche che permetterebbero all'ltalia di compiere un serio passo in avanti dal punto dello sviluppo economico e dei servizi adeguati ed efficienti per i cittadini.Per onestà va detto che, dal dopo guerra in poi, tanto è stato fatto dal punto di vista infrastrutturale, anche se con tempi lunghi e, soprattutto, attraverso una logica che ha visto privilegiare la dorsale tirrenica rispetto a quelIo adriatico e il Nord del Paese come principale catalizzatore in termini di opere realizzate.Possiamo dire che l'atavica questione meridionale, in tutta la sua complessità, è plasticamente raffigurata dalla rete stradale e ferroviaria del nostro Paese che lascia un buco enorme al sud, in particolare in Molise, Basilicata, Puglia e Calabria.Recentemente il Ministro Lezzi, intervenuta sul tema dell'autonomia regionale ha giustamente rilevato che, prima che si realizzi una maggiore autonomia delle Regioni, bisognerá assicurare gli stessi livelli essenziali delle prestazioni. Una condizione imprescindibile affinché non accresca ancor di più il divario fra le regioni del nord e quelle del sud.Ritengo che la posizione del Ministro si debba estendere, inevitabilmente, anche per quanto concerne il livello d'infrastrutture, in caso contrario si procederá, questa volta in modo definitivo, alla completa frattura tra le due aree del Paese.ln tal senso, vorrei informarvi che nell'ultimo Consiglio Regionale della Puglia è stata approvata una mozione, presentata dal sottoscritto e condivisa da tutti i consiglieri, in merito a due progetti fondamentali per la nostra regione.ll primo riguarda il potenziamento della statale 16 bis che percorre tutta la nostra Regione e rappresenta l'unica strada a scorrimento veloce con cui raggiungere il salento. La statale 16 bis è una delle strade più trafficate e pericolose d'ltalia e ogni anno dobbiamo assistere al verificarsi d'innumerevoli incidenti, molti dei quali mortali.L'altro progetto, che si collega al primo, è la realizzazione dell'autostrada del Salento che permetterebbe finalmente di completare il percorso autostradale in Puglia, che a oggi si ferma a Taranto, e colmare un vuoto che si protrae da ormai troppi anni.ll Presidente Emiliano ha manifestato la volontá di sostenere la mozione e di mettersi al più presto al lavoro coinvolgendo tutti i soggetti interessati e in particolare il Governo centrale.Sono convinto che dalle parole il Presidente passerá al più presto ai fatti e spero che da parte dei Vostri dicasteri ci sia la disponibilitá di lavorare insieme al Governo Regionale e al Consiglio, in modo sinergico e proficuo, per risolvere un problema serio per il bene dei cittadini, della Puglia e del Paese.Certo della vostra sensibilitá su un tema cosi importante, vi ringrazio e vi auguro buon lavoro".