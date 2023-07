Dieci anni fa inaugurato il collegamento Ferrotramviaria verso l'Aeroporto “Karol Wojtyla”

Il, con l'inaugurazione del passante ferroviario che unisce il cuore pulsante del capoluogo, piazza "A. Moro", con l'aeroporto internazionale "Karol Wojtyla", Bari diventava la prima città capoluogo del Mezzogiorno d'Italia a poter vantare un collegamento diretto con il proprio scalo aeroportuale.A distanza di, i risultati – confortati ampiamente dai dati di traffico – suggeriscono che l'infrastruttura ha apportato un contributo importante per il lancio del "", che nel frattempo ha vissuto uno sviluppo che ha fatto della nostra regione meta ambita e privilegiata nel panorama turistico nazionale, europeo e mondiale.Il collegamento ferroviario gestito daha posto Bari al centro del movimento turistico pugliese, ma anche della vicina Basilicata. Oltre a consentire di collegare velocemente con lo scalo aeroportuale tutti i centri urbani serviti dalleE attraverso il network ferroviario costituito con Trenitalia e Ferrovie Appulo Lucane, si è concretizzato l'obiettivo di consentire l'accesso al più importante aeroporto del territorio dei 158 comuni pugliesi serviti dalla rete ferroviaria regionale.Ciò ha permesso di "mettere in vetrina" e far scoprire il patrimonio artistico, i siti storici, il fascino paesaggistico della nostra terra, che può inoltre contare sulle sue specialità enogastronomiche che – inevitabilmente – si trasformano in valore aggiunto.Dotandosi del collegamento, diventato di fatto autentico punto di riferimento, la Puglia ha compiuto un significativo balzo in avanti sul fronte della qualità dei servizi, garantendo un notevole impulso per l'economia della nostra regione.Con il passante ferroviario è cresciuto ulteriormente l'appeal del sistema aeroportuale pugliese anche a livello di intermodalità: i dati di traffico in costante crescita, e da record, di(con cui nel 2023 è stato sottoscritto un ulteriore Protocollo d'Intesa), si riflettono inevitabilmente anche nei dati di traffico del collegamento ferroviario.Il "gradimento" dell'utenza è stato chiaro da subito: a, in soli 12 giorni, i passeggeri furono. A fine anno, cioè in circa cinque mesi e mezzo, il totale registrò 90.252 viaggiatori. Ma il dato ha segnato una crescita costante: nel 2014 si arrivò a 249.935; nel 2016 venne superata la soglia dei 300.000 utenti totali fino ai 430.298 del 2019, ultimo anno prima della pandemia di Covid 19. Nel 2021 la ripresa, con 323.578 presenze fino al raddoppio del dato:In sostanza, neglisi è registrato unpari al. E la proiezione del 2023 indica che il record dell'anno scorso dovrebbe essere superato: a fine giugno, e quindi alla vigilia dell'estate, i viaggiatori da/per l'aeroporto erano già stati 313.727.Ad un decennio dall'inaugurazione dell'infrastruttura, si può dunque affermare che si è trattato di una scommessa vincente, che ha fornito un contributo sostanziale a vincere la sfida per la modernizzazione della Puglia.