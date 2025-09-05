Decaro ad Andria. <span>Foto Antonio D'Oria</span>
Decaro ad Andria. Foto Antonio D'Oria
Politica

Decaro ha detto "sì", candidato alla presidenza della Puglia per il centrosinistra

L'annuncio a Bisceglie nella festa dell'unità

Andria - venerdì 5 settembre 2025 21.14
L'eurodeputato Pd Antonio Decaro ha detto "sì" e dal palco della festa dell'unità a Bisceglie ha ufficialmente annunciato la sua corsa per la guida della Puglia come candidato del centrosinistra.
La soluzione prevederebbe comunque la partecipazione di Nichi Vendola (Avs) alle elezioni per il consiglio regionale dopo il ritiro di Michele Emiliano, attuale governatore pugliese.

Era stato Decaro a porre veti su entrambi.
