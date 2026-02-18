Antonio Decaro
Antonio Decaro
Territorio

Presto attivi in Puglia 42 impianti di riuso di acque reflue. Ma per quello di Andria si andrà oltre il 2026

Decaro in visita ad alcuni impianti idrici “Stiamo superando la crisi"

Andria - mercoledì 18 febbraio 2026 19.35 Comunicato Stampa
Questa mattina il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, accompagnato dagli assessori alle Risorse Idriche Raffaele Piemontese e all'Agricoltura Francesco Paolicelli, ha effettuato un sopralluogo nel nuovo impianto di riuso delle acque reflue di San Severo, all'impianto ripartitore e alla sala di telecontrollo di Finocchito (in agro di Casalvecchio di Puglia, in provincia di Foggia), dove confluisce l'acqua della diga di Occhito.

L'impianto di San Severo, entrato in esercizio quattro mesi fa, rappresenta uno dei sistemi più avanzati della regione. Qui è stato realizzato un modello integrato che consente il riutilizzo delle acque reflue depurate per l'irrigazione, riducendo gli sprechi, limitando gli scarichi e rafforzando la resilienza dell'agricoltura in un'area chiave per l'economia pugliese. Il nuovo impianto di affinamento permette il riuso delle acque reflue depurate a uso agricolo: circa quattro milioni di acqua affinata che arriva a 4.000 aziende agricole presenti e operanti su 7.000 ettari nel territorio dell'Alto Tavoliere. I dati più recenti confermano la crescita del riuso: nel 2024 sono stati affinati circa 2,6 milioni di metri cubi di acqua.

"Per fortuna gli invasi in questi giorni si stanno riempiendo e almeno per il 2026 la crisi idrica potrebbe allentare la morsa, almeno per gli usi civili- ha dichiarato Decaro -. Ad oggi in tutti gli invasi monitorati, la quantità di acqua misurata è superiore a quella dello scorso anno. Ma non possiamo adagiarci e dobbiamo continuare a dotare la Puglia di una infrastruttura idrica che di fatto renda la nostra regione resiliente ai cambiamenti climatici e alle loro conseguenze sul territorio. Oggi abbiamo fatto visita a un impianto di affinamento a San Severo, un impianto importante, che affina quattro milioni di metri cubi di acqua che vengono immessi nel circuito dell'irrigazione agricola. Nei prossimi mesi, entro il 2027, ci saranno quarantuno nuovi impianti di affinamento attivi che svilupperanno sessantotto milioni di metri cubi di acqua per usi irrigui. Oggi ne sono attivi nove. A Finocchito, invece, abbiamo vista la nuova vasca di accumulo realizzata per contenere settantamila metri cubi di acqua che si aggiunge ad una vasca già esistente da ventimila metri cubi dove confluisce l'acqua dalla diga di Occhito con la possibilità di servire in parte l'agricoltura e in altra parte l'impianto di potabilizzazione dell'Acquedotto Pugliese che a sua volta mette a disposizione la risorsa potabile per usi civili. Proprio in questa vasca - ha aggiunto Decaro – confluiranno le acque che arriveranno in Puglia grazie all'infrastruttura di collegamento del Liscione, che arriva dal Molise e servirà sia il basso Molise che la parte più alta della nostra regione, la Capitanata, con ulteriori sessanta milioni di metri cubi all'anno. La nuova infrastruttura, impermeabilizzata e dotata di sistemi di drenaggio, è collegata al sistema esistente tramite un manufatto telecontrollato che permette di gestire riempimento, distribuzione agli impianti irrigui e alimentazione potabile. Grazie proprio a questo sistema di telecontrollo, gestito dal consorzio di Capitanata, è possibile inoltre programmare controlli e manutenzioni della galleria Occhito–Finocchito senza interrompere la fornitura e migliorando l'affidabilità complessiva della rete".
La visita è poi proseguita nell'impianto di potabilizzazione del Fortore a Castelnuovo della Daunia, che tratta mediamente circa 1600 litri al secondo di acqua destinata a Foggia e ai comuni della provincia.

Di seguito il dettaglio degli impianti di affinamento presenti nella Regione Puglia:
9 impianti attivi: Acquaviva delle Fonti (BA), Castellana Grotte (BA), Fasano (BR), Ostuni (BR), San Pancrazio Salentino (BR), Corsano (LE), Gallipoli (LE), San Severo (FG).
Impianti già adeguati, in fase di definizione gestionale: Trinitapoli (BT), San Ferdinando di Puglia (BT), Zapponeta (FG);

12 impianti adeguati con attivazione entro il 2026: tra cui Cassano delle Murge, Conversano, Barletta, Martina Franca, Castellaneta, Carpignano).

18 sistemi di riuso saranno attivati oltre il 2026: tra cui Andria, Trani, Manduria, Manfredonia, Corato, Molfetta, Bisceglie, Casarano.
  • regione puglia
  • acquedotto pugliese
  • Antonio Decaro
Consiglio comunale di Andria, manca il numero legale per la seduta
18 febbraio 2026 Consiglio comunale di Andria, manca il numero legale per la seduta
Appello al consigliere Vurchio affinchè vigili sulle liste d'attesa nell'Asl Bt
18 febbraio 2026 Appello al consigliere Vurchio affinchè vigili sulle liste d'attesa nell'Asl Bt
Altri contenuti a tema
Appello al consigliere Vurchio affinchè vigili sulle liste d'attesa nell'Asl Bt Politica Appello al consigliere Vurchio affinchè vigili sulle liste d'attesa nell'Asl Bt Lo chiedono i consiglieri M5S Faraone e Di Pilato anche per «alcuni interventi edilizi in programma presso l’ospedale Bonomo»
Maltempo: 12mila imprese agricole esposte al dissesto idrogeologico Maltempo: 12mila imprese agricole esposte al dissesto idrogeologico La pioggia può salvare la Puglia dalla siccità, ma i fenomeni estremi impattano sull’89% dei comuni
Ad Andria Decaro in un’agorà con gli amministratori locali su cura dei territori e comunità in dialogo Enti locali Ad Andria Decaro in un’agorà con gli amministratori locali su cura dei territori e comunità in dialogo Giovedì 19 febbraio 2026, ore 18.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Andria
Sanità: pubblicati oggi gli avvisi per le candidature alla Direzione generale dell'Ares, di Asl e IRCCS Attualità Sanità: pubblicati oggi gli avvisi per le candidature alla Direzione generale dell'Ares, di Asl e IRCCS Sul Burp quelle della Asl Br, Asl Bt, Asl Fg, Asl Le, Asl Ta, AOU Ospedali Riuniti di Foggia ed IRCCS Giovanni Paolo II e IRCCS De Bellis
Xylella: al via l’eradicazione dei mandorli abbandonati per tutelare l’agricoltura regionale Xylella: al via l’eradicazione dei mandorli abbandonati per tutelare l’agricoltura regionale L’intervento, disposto dalla Giunta regionale, punta a ridurre i focolai d’infezione e a tutelare il comparto dell’uva da tavola
I fiori vincono tra i regali alla festa di San Valentino I fiori vincono tra i regali alla festa di San Valentino Coldiretti Puglia: "Rose rosse e fiori freschi al top delle scelte di acquisto di un innamorato su due"
Diritto alla mensa ancora negato per la maggior parte del personale della sanità pubblica pugliese Attualità Diritto alla mensa ancora negato per la maggior parte del personale della sanità pubblica pugliese Il Segretario generale regionale Fials Massimo Mincuzzi sollecita i vertici regionali
Piani abbattimento liste d’attesa: il 30% degli utenti rifiuta l'anticipo della prestazione sanitaria Attualità Piani abbattimento liste d’attesa: il 30% degli utenti rifiuta l'anticipo della prestazione sanitaria Proseguono le azioni di monitoraggio nelle dieci aziende sanitarie pugliesi
Europa, casa comune: giovedì ad Andria il convegno promosso da ALI e Leganet
18 febbraio 2026 Europa, casa comune: giovedì ad Andria il convegno promosso da ALI e Leganet
Futuro Nazionale ad Andria, dall'1° marzo i tesseramenti per il partito di Vannacci
18 febbraio 2026 Futuro Nazionale ad Andria, dall'1° marzo i tesseramenti per il partito di Vannacci
Un lungometraggio dedicato alla Città di Andria, venerdì provini in biblioteca comunale
18 febbraio 2026 Un lungometraggio dedicato alla Città di Andria, venerdì provini in biblioteca comunale
Si riunisce oggi il consiglio comunale di Andria: aggiornato l'ordine del giorno
18 febbraio 2026 Si riunisce oggi il consiglio comunale di Andria: aggiornato l'ordine del giorno
Bonus mamme, on. Matera (FdI): “Rafforzato il sostegno concreto a natalità e lavoro femminile”  
18 febbraio 2026 Bonus mamme, on. Matera (FdI): “Rafforzato il sostegno concreto a natalità e lavoro femminile”  
Maltempo: 12mila imprese agricole esposte al dissesto idrogeologico
18 febbraio 2026 Maltempo: 12mila imprese agricole esposte al dissesto idrogeologico
Con l'Esercito, orientamento e opportunità di carriera in uniforme
18 febbraio 2026 Con l'Esercito, orientamento e opportunità di carriera in uniforme
Ruggiero Passero: "Subito al lavoro per nuove strutture sanitarie della Bat, tra cui il nuovo ospedale di Andria "
17 febbraio 2026 Ruggiero Passero: "Subito al lavoro per nuove strutture sanitarie della Bat, tra cui il nuovo ospedale di Andria"
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.