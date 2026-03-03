Si ritorna a parlare dei nuovi ospedali di Andria e Bisceglie, della piastra Onco-Ematologica al Dimiccoli e dei buoni pasto

Seduta congiunta questa mattina, mercoledì 4 marzo in via Gentile a Bari, al Palazzo della Regione. Si riuniscono la 1^ e la 3^ commissione consiliare, per discutere dei nuovi ospedali di Andria e Bisceglie, della piastra Onco-Ematologica al Dimiccoli di Barletta e dei buoni pasto, quest'ultimo argomento caldeggiato dalle Organizzazioni sindacali, FIALS Puglia, FSI USAE e la FP CGIL.L'audizione odierna vedrà la presenza con gli altri consiglieri della Bat, Ruggiero Passero, Domenico De Santis e Giovanni Vurchio, dell'assessore alla sanità Pentassuglia, del sindaco di Andria Bruno, del sindaco di Bisceglie Angarano, del direttore del Dipartimento salute Montanaro e del commissario straordinario della ASL BT Dimatteo, del direttore generale di ASSET Sannicandro, del direttore dei lavori e del RUP delle opere in costruzione della Asl Bt, che relazioneranno sullo stato dell'arte relativo alle procedure tecnico amministrative dei due nuovi nosocomi di Andria e Nord Barese.La seduta congiunta della 1^ e della 3^ Commissione consigliare prosegue con la discussione della mancata corresponsione dei buoni pasto, in sostituzione del servizio mensa. Il punto da discutere è stato richiesto dalla FSI-USAE, dalla FIALS Puglia e dalla FP CGIL. Prenderanno parte il presidente della Giunta regionale Decaro, degli assessori al bilancio Leo e alla salute Pentassuglia, del direttore del Dipartimento salute Montanaro, dei direttori generali delle ASL Pugliesi e dei sindacati firmatari CCNL sanità 2022/2024, in merito all'attivazione del diritto alla mensa e all'attribuzione dei buoni pasto sostituivi nelle Aziende sanitarie della Regione Puglia.In conclusione saranno ascoltati l'assessore alla sanità, il direttore del Dipartimento promozione della salute, il dirigente della Sezione risorse strumentali e tecnologiche sanitarie, il Commissario straordinario ed il RUP della Asl Bt, sulle procedure tecnico amministrative per la realizzazione della nuova Piastra Onco-Ematologica dell'ospedale "Dimiccoli" di Barletta.