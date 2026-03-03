Attualità
Si ritorna a parlare dei nuovi ospedali di Andria e Bisceglie, della piastra Onco-Ematologica al Dimiccoli e dei buoni pasto
Questa mattina in Regione seduta congiunta della I e III Commissione consiliare, con i vertici della Asl Bt, dei Sindaci e delle Organizzazioni sindacali
Andria - mercoledì 4 marzo 2026 5.32
Seduta congiunta questa mattina, mercoledì 4 marzo in via Gentile a Bari, al Palazzo della Regione. Si riuniscono la 1^ e la 3^ commissione consiliare, per discutere dei nuovi ospedali di Andria e Bisceglie, della piastra Onco-Ematologica al Dimiccoli di Barletta e dei buoni pasto, quest'ultimo argomento caldeggiato dalle Organizzazioni sindacali, FIALS Puglia, FSI USAE e la FP CGIL.
L'audizione odierna vedrà la presenza con gli altri consiglieri della Bat, Ruggiero Passero, Domenico De Santis e Giovanni Vurchio, dell'assessore alla sanità Pentassuglia, del sindaco di Andria Bruno, del sindaco di Bisceglie Angarano, del direttore del Dipartimento salute Montanaro e del commissario straordinario della ASL BT Dimatteo, del direttore generale di ASSET Sannicandro, del direttore dei lavori e del RUP delle opere in costruzione della Asl Bt, che relazioneranno sullo stato dell'arte relativo alle procedure tecnico amministrative dei due nuovi nosocomi di Andria e Nord Barese.
La seduta congiunta della 1^ e della 3^ Commissione consigliare prosegue con la discussione della mancata corresponsione dei buoni pasto, in sostituzione del servizio mensa. Il punto da discutere è stato richiesto dalla FSI-USAE, dalla FIALS Puglia e dalla FP CGIL. Prenderanno parte il presidente della Giunta regionale Decaro, degli assessori al bilancio Leo e alla salute Pentassuglia, del direttore del Dipartimento salute Montanaro, dei direttori generali delle ASL Pugliesi e dei sindacati firmatari CCNL sanità 2022/2024, in merito all'attivazione del diritto alla mensa e all'attribuzione dei buoni pasto sostituivi nelle Aziende sanitarie della Regione Puglia.
In conclusione saranno ascoltati l'assessore alla sanità, il direttore del Dipartimento promozione della salute, il dirigente della Sezione risorse strumentali e tecnologiche sanitarie, il Commissario straordinario ed il RUP della Asl Bt, sulle procedure tecnico amministrative per la realizzazione della nuova Piastra Onco-Ematologica dell'ospedale "Dimiccoli" di Barletta.
