Vurchio Decaro
Vurchio Decaro
Politica

Appello al consigliere Vurchio affinchè vigili sulle liste d'attesa nell'Asl Bt

Lo chiedono i consiglieri M5S Faraone e Di Pilato anche per «alcuni interventi edilizi in programma presso l’ospedale Bonomo»

Andria - mercoledì 18 febbraio 2026 19.45
Un appello a mantenere alta la guardia sulle questioni legate alla sanità riferite ad Andria senza dimenticare le scelte da attuare in seno al M5S, per le imminenti elezioni comunali. E' un focus a tutto tonto quello che compiono i consiglieri comunali M5S Andria Doriana Faraone e Pietro Di Pilato, nel giorno in cui si scioglie la seduta del consiglio comunale, per mancanza del numero legale.

«Leggere, addirittura sulla prima pagina del prestigioso quotidiano "Il Sole 24 Ore", che "nell'ASL Barletta-Andria-Trani per una colonscopia servono 702 giorni", ci fa comprendere a che punto è arrivato il problema della salute per i cittadini. Ma non finisce qui! Sempre grazie alla centrale di controllo esistente presso l'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, emergono altri "alert", cioè allarmi che il sistema segnala quando il superamento dei limiti temporali diventa sistematico e preoccupante. Sempre per la ASL BT, Agenas segnala un picco di alert dell'86% per l'ortopedia e l'80% per l'oculistica.
In attesa che il Presidente della Regione Puglia Decaro, eletto da pochissimo, riorganizzi la complessa macchina sanitaria regionale, invitiamo il consigliere regionale andriese Vurchio ad approfondire la situazione delle liste di attesa nella nostra ASL BT, riferendo i dati rinvenuti ai cittadini.
Chiediamo anche al citato consigliere regionale, di vigilare circa alcuni interventi edilizi in programma presso l'ospedale "Lorenzo Bonomo", assicurandosi che la ristrutturazione di qualche reparto non costituisca il restringimento o addirittura la perdita, magari con lo spostamento a Barletta, di qualche altro reparto. Sempre meglio fugare i dubbi. Andria, in vista del nuovo ospedale, non deve perdere neanche una virgola in più, rispetto a quanto già perso!
Ovviamente, attendiamo la pubblicazione del bando per la costruzione del nuovo ospedale!
Questione buoni-pasto negati ai dipendenti della ASL BT, altra battaglia fatta con un altro consigliere comunale (Nicola Civita): prossimamente arriveranno sentenze al riguardo. Evidenziamo che, prima o poi, questo diritto negato ai dipendenti nella nostra provincia, ma erogato in altre provincie, dovrà essere riconosciuto, con maggiori esborsi da parte della ASL BT, poiché si dovranno pagare oltre agli arretrati, anche interessi e spese legali, soldi sottratti per la salute dei cittadini, mentre trovare subito un'intesa con i lavoratori, tramite un ragionevole punto di incontro, sarebbe vantaggioso per tutti.
Infine, andando ormai verso le prossime elezioni comunali, abbiamo chiesto ai referenti regionale e provinciale del M5S di convocare un incontro tra tutti gli iscritti andriesi, per far partecipare tutti a questa fase decisoria per le scelte future, come del resto dagli stessi referenti ipotizzato in occasione dell'ultimo incontro. Avendo pienamente rispettato quanto promesso cinque anni fa ai nostri elettori, con altrettanta chiarezza e trasparenza faremo ed ascolteremo proposte da condividere con tutti gli attivisti, come noi abbiamo sempre fatto negli ultimi 15 anni», concludono i consiglieri comunali M5S Andria, Doriana Faraone e Pietro Di Pilato.
  • Comune di Andria
  • Sanità
  • Ospedale Bonomo
  • asl bat
  • regione puglia
  • giovanni vurchio
  • Antonio Decaro
Consiglio comunale di Andria, manca il numero legale per la seduta
18 febbraio 2026 Consiglio comunale di Andria, manca il numero legale per la seduta
Presto attivi in Puglia 42 impianti di riuso di acque reflue. Ma per quello di Andria si andrà oltre il 2026
18 febbraio 2026 Presto attivi in Puglia 42 impianti di riuso di acque reflue. Ma per quello di Andria si andrà oltre il 2026
Altri contenuti a tema
Presto attivi in Puglia 42 impianti di riuso di acque reflue. Ma per quello di Andria si andrà oltre il 2026 Territorio Presto attivi in Puglia 42 impianti di riuso di acque reflue. Ma per quello di Andria si andrà oltre il 2026 Decaro in visita ad alcuni impianti idrici “Stiamo superando la crisi"
Ruggiero Passero: "Subito al lavoro per nuove strutture sanitarie della Bat, tra cui il nuovo ospedale di Andria" Ruggiero Passero: "Subito al lavoro per nuove strutture sanitarie della Bat, tra cui il nuovo ospedale di Andria" Chiesta un'audizione al fine di conoscere lo stato di avanzamento degli iter progettuali
Maltempo: 12mila imprese agricole esposte al dissesto idrogeologico Territorio Maltempo: 12mila imprese agricole esposte al dissesto idrogeologico La pioggia può salvare la Puglia dalla siccità, ma i fenomeni estremi impattano sull’89% dei comuni
Ad Andria Decaro in un’agorà con gli amministratori locali su cura dei territori e comunità in dialogo Enti locali Ad Andria Decaro in un’agorà con gli amministratori locali su cura dei territori e comunità in dialogo Giovedì 19 febbraio 2026, ore 18.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Andria
Liste d'attesa ASL BT, tra prenotazioni anticipate e visite ancora lontane Attualità Liste d'attesa ASL BT, tra prenotazioni anticipate e visite ancora lontane L'azienda sanitaria prova ad accorciare i tempi a febbraio, ma i problemi restano
Carnevale 2026, la parata di Martedì Grasso e la grande festa in piazza Vita di città Carnevale 2026, la parata di Martedì Grasso e la grande festa in piazza Dal Palasport avrà inizio la manifestazione che si concluderà in piazza Catuma con il gruppo musicale degli Zinharua
Dal Comune diramata l'allerta meteo arancione per vento forte Meteo Dal Comune diramata l'allerta meteo arancione per vento forte Invitata la cittadinanza a limitare gli spostamenti all'aperto. Disposta la chiusura della Pineta comunale per l'intera durata dell'evento meteorologico
Sanità: pubblicati oggi gli avvisi per le candidature alla Direzione generale dell'Ares, di Asl e IRCCS Attualità Sanità: pubblicati oggi gli avvisi per le candidature alla Direzione generale dell'Ares, di Asl e IRCCS Sul Burp quelle della Asl Br, Asl Bt, Asl Fg, Asl Le, Asl Ta, AOU Ospedali Riuniti di Foggia ed IRCCS Giovanni Paolo II e IRCCS De Bellis
Europa, casa comune: giovedì ad Andria il convegno promosso da ALI e Leganet
18 febbraio 2026 Europa, casa comune: giovedì ad Andria il convegno promosso da ALI e Leganet
Futuro Nazionale ad Andria, dall'1° marzo i tesseramenti per il partito di Vannacci
18 febbraio 2026 Futuro Nazionale ad Andria, dall'1° marzo i tesseramenti per il partito di Vannacci
Un lungometraggio dedicato alla Città di Andria, venerdì provini in biblioteca comunale
18 febbraio 2026 Un lungometraggio dedicato alla Città di Andria, venerdì provini in biblioteca comunale
Si riunisce oggi il consiglio comunale di Andria: aggiornato l'ordine del giorno
18 febbraio 2026 Si riunisce oggi il consiglio comunale di Andria: aggiornato l'ordine del giorno
Bonus mamme, on. Matera (FdI): “Rafforzato il sostegno concreto a natalità e lavoro femminile”  
18 febbraio 2026 Bonus mamme, on. Matera (FdI): “Rafforzato il sostegno concreto a natalità e lavoro femminile”  
Maltempo: 12mila imprese agricole esposte al dissesto idrogeologico
18 febbraio 2026 Maltempo: 12mila imprese agricole esposte al dissesto idrogeologico
Con l'Esercito, orientamento e opportunità di carriera in uniforme
18 febbraio 2026 Con l'Esercito, orientamento e opportunità di carriera in uniforme
Ruggiero Passero: "Subito al lavoro per nuove strutture sanitarie della Bat, tra cui il nuovo ospedale di Andria "
17 febbraio 2026 Ruggiero Passero: "Subito al lavoro per nuove strutture sanitarie della Bat, tra cui il nuovo ospedale di Andria"
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.