«Dalle urne il lavoro» la CISL si confronta con i candidati parlamentari del territorio

Una affollata sala ha accolto ieri sera i candidati parlamentari del territorio.L'incontro si è svolto a cura della UST CISL di Bari che, in vista delle elezioni politiche di domenica prossima 4 marzo, ha organizzato, oltre a Bari, un dibattito pubblico presso la sede della Fnp Cisl ad Andria, in via Romagnosi 23.A fare gli onori di casa e ad introdurre il dibattito «Dalle urne il lavoro» ci ha pensato il segretario generale regionale Giuseppe Boccuzzi, che ha presentato i candidati dei vari partiti e delle diverse coalizioni presenti, stimolandoli nel confronto su due temi centrali della campagna politica in vista del voto del 4 marzo: il lavoro ed il fisco.Per i candidati dei collegi Puglia 04 e Puglia 03 per la Camera e Puglia 3 per il Senato erano presenti Filippo Caracciolo ed Elena Gentile del Pd, Antonella Biondi,della lista +Europa, Anna Francabandiera, Lucia De Mari e Michele Di Lorenzo di Liberi ed Eguali, Giovanni Pio de Giovanni quale candidato del Popolo della Famiglia mentre per il centro destra erano presenti Francesco Ventola, Dario Damiani e Sergio Silvestris.Proposte diverse ed altrettanto articolate quelle emerse nel corso del dibattito, che vedono temi di rilievo sociale, come il lavoro ed il fisco, ma anche il welfare e la previdenza tra i punti su cui l' Organizzazione sindacale si sta battendo per portare all'attenzione del nuovo Parlamento queste problematiche.Sul lavoro, è bene ricordarlo la CISL, mai come in questo momento storico chiede proposte credibili, capaci di essere attuate nella particolare realtà italiana che sconta ritardi e gravi disallineamenti ancor più nel Mezzogiorno per quel che riguarda il mercato del lavoro.Per il fisco, l' Organizzazione sindacale negli anni ha elaborato numerose proposte capaci di produrre effetti positivi per l'intero sistema economico, in particolare l'equità del sistema, l'alleggerimento della pressione fiscale, la semplificazione, il recupero dell'evasione.