I big di Fratelli d'Italia ad Andria a sostegno del candidato sindaco Sabino Napolitano

Entra nel vivo ad Andria la campagna elettorale di Fratelli d'Italia in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Ministri, sottosegretari e dirigenti nazionali del partito di Giorgia Meloni saranno nelle prossime settimane in città per sostenere laAd annunciare l'arrivo dei big è il, che parla di "una mobilitazione importante del partito e del governo" a sostegno del progetto politico per Andria."Fratelli d'Italia - sottolinea Matera - sarà presente con autorevoli rappresentanti delle istituzioni e del partito per testimoniare vicinanza al candidato sindaco Napolitano e alla coalizione di centrodestra. La presenza di componenti di primo piano del governo Meloni conferma l'attenzione verso il nostro territorio e verso un percorso amministrativo che punta a rilanciare la città attraverso competenza, concretezza e una visione chiara di sviluppo".La serie di appuntamenti prenderà il viapresso il comitato elettorale di via Regina Margherita, dove si terrà la presentazione ufficiale della lista di Fratelli d'Italia. All'iniziativa parteciperannoUn appuntamento che, spiegano dal partito, segnerà ufficialmente l'avvio della fase più intensa della campagna elettorale dei meloniani ad Andria.Il secondo appuntamento è in programmachiamato a confrontarsi sui temi legati allo sviluppo, alle opportunità per gli enti locali e alle prospettive di crescita del Mezzogiorno.Sempre in piazza Marconi,per un'iniziativa pubblica dedicata ai temi politici e amministrativi della città e al ruolo del centrodestra nel governo del territorio.Il calendario degli incontri si concluderàcon la visita delche incontrerà operatori culturali, associazioni e rappresentanti del settore per un confronto sulle prospettive di valorizzazione culturale e turistica della città.Per Fratelli d'Italia la presenza dei principali esponenti del partito rappresenta un segnale politico preciso in vista del voto amministrativo, con l'obiettivo di consolidare il consenso attorno alla candidatura di Sabino Napolitano e rafforzare il radicamento del partito sul territorio cittadino.Contenuto sponsorizzato elettorale