Dimensionamento rete scolastica di Andria: anche la Cisl Scuola Bari/Bat si unisce al coro di dissensi

Si è tenuta giovedì scorso, 14 settembre, presso la sala consiliare del comune di Andria la riunione con le Organizzazioni sindacali per la presentazione della proposta di delibera dell'Assessore comunale alla Pubblica istruzione, dott.ssa Dora Conversano, relativa al piano di dimensionamento della rete scolastica del comune di Andria."Come chiarito dalla stessa assessore e nel corso del dibattito, è una proposta che lascia molti elementi di malcontento ma è anche una risposta alle richieste della Regione Puglia e della stessa Legge Finanziaria che "impone" di rivedere e sanare situazioni al disotto dei parametri fissati dalla stessa legge dello Stato. Ovviamente anche noi della Cisl Scuola Bari/Bat ci uniamo al coro dei dissensi, anche se non per l'intera proposta, quanto per alcune situazioni che potevano e possono essere meglio gestite. Alla luce di quanto sopra e sicuri che una soluzione perfettibile sia sempre meglio di un intervento "d'ufficio" da parte della stessa Regione Puglia ovvero, ope legis, di un commissario ad acta, chiediamo all'amministrazione Comunale di aprire un tavolo di confronto al fine di studiare e possibilmente pervenire ad una soluzione ancora più condivisa di quella presentata", conclude la nota a firma, per il Segretario generale Rosa Magno, il Coordinatore Bat Francesco Basile ed il Coordinatore della sede di Andria Emanuella Liso.